В СОУНБ открылись три новые выставки  

5 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека стала точкой притяжения для сотен жителей города, объединённых любовью к современному искусству и интересом к истории своей малой и большой Родины. На протяжении дня в библиотеке открылись сразу три новые экспозиции: ими стали книжно-иллюстративные выставки «Единство во имя России» и «Самарская губерния: созидатели и обыватели», а также выставка работ итальянского скульптора Массимо Гьотти «Гуманность металла».

Первая экспозиция, «Единство во имя России», приурочена к Году единства народов России. Среди материалов выставки – более 120 печатных изданий и других визуальных материалов, которые посвящены государственной символике Российской Федерации, истории и культуре народов России, а также их традициям, языкам, верованиям, литературе. Отдельное место уделено книгам об участии российских этносов в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции. Значимость нового выставочного проекта пояснила заместитель директора по науке СОУНБ Мария Сергеевна Пошехонова: «Наша страна многонациональна. Только в одной Самарской области 157 народностей проживают в мире и согласии, у каждой из которых есть свои уникальные черты и особенности, о которых можно узнать в стенах нашей библиотеки».

Открытие выставки прошло при участии почётного гостя из Самарского университета им. С.П. Королёва – профессора, д.и.н., завкафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения Юрия Николаевича Смирнова. Он поделился с гостями библиотеки увлекательным рассказом о том, как народы появляются на исторической арене. «Русский народ складывался постепенно из разных восточнославянских племён, но государство мы создавали вместе с другими народами – с предками мордвы, марийцев, чувашей и многих других этносов», – подчеркнул он. Рассказ профессора дополнил главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, заслуженный работник культуры РФ Александр Никифорович Завальный: он поведал о зарождении самарской региональной идентичности в конце XIX века: «Русские, татары, чуваши – все мы вместе строили свой дом здесь, в степях. Одним из ярких примеров этого единства стал самарский губернатор Константин Грот – немец, который не забывал свои корни, будучи основателем евангелической протестантской общины. Не покладая рук он трудился на общее благо всех жителей губернии, стараясь сделать регион значимым экономическим и культурным центром России». Более подробно о народах Самарской области читатели смогли узнать на выставке: здесь этой теме отведён отдельный раздел.

(Место и срок проведения выставки: малый выставочный зал, 2-й этаж; до 16 апреля включительно).

Экспозиция «Самарская губерния: созидатели и обыватели», приуроченная к 175-летию Самарской губернии, стартовала в отделе редких книг. Новый проект призван раскрыть страницы ранней истории Самарской губернии, которые находят своё отражение во фрагментах домашних библиотек известных людей, живших в конце XIX века, а также в фотографиях и иных визуальных материалах, в которых запечатлены виды старой Самары и жизнь её рядовых обитателей. О концепции выставки рассказала заведующий Центром изучения книжной культуры СОУНБ Ирина Игоревна Петровская: «Здесь мы можем увидеть уникальные книги из владельческих собраний Альфреда фон Вакано, купцов Шихобаловых и Субботиных, Ананьевых, многих других общественных деятелей Самары. Все они были большими меценатами и тратили колоссальные суммы на строительство и содержание больниц, храмов, приютов для нуждающихся, помогали голодающим», – с восхищением отметила Ирина Игоревна. Представленные в экспозиции материалы помогают лучше узнать, кем были эти выдающиеся личности, какие увлечения они имели, а также как им удалось в своё время преобразить облик нашего региона.

(Место и срок проведения выставки: выставочное пространство отдела редких книг, 1-й этаж; до 17 мая включительно).

Третьим событием стало открытие выставки работ Массимо Гьотти «Гуманность металла». Итальянский мастер – автор многочисленных скульптур из нержавеющей стали, которые являют собой синтез технической виртуозности и глубокой философской рефлексии. Художника называют приверженцем эстетики абстракционизма и «укротителем металла», который имел удивительную способность вдохнуть жизнь в этот, казалось бы, холодный и обычно используемый в утилитарных целях материал. «Массимо Гьотти – мастер предельного лаконизма», – так охарактеризовал его творчество руководитель галереи «Новое пространство» СОУНБ Дмитрий Вырыпаев, отметивший приверженность художника к причудливым геометрическим формам и насыщенным цветам. Организация выставки стала возможна благодаря Энцо Форнаро, который стал куратором экспозиции, а также поддержке со стороны сети салонов оптики «Территория зрения». Отметим, что Самара станет последним городом России, где будет гостить эта выставка: в марте её экспонаты вернутся на родину художника, в Италию.

Место и срок проведения выставки: галерея «Новое пространство», 1-й этаж; до 1 марта включительно.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

6+

Фото: пресс-служба СОУНБ