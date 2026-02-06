В СОУНБ открылись три новые выставки  

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
-0.36
EUR 90.29
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открылись три новые выставки  

204
Скульптуры Массимо Гьотти, книги о Самарском крае и народном единстве в СОУНБ.

5 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека стала точкой притяжения для сотен жителей города, объединённых любовью к современному искусству и интересом к истории своей малой и большой Родины. На протяжении дня в библиотеке открылись сразу три новые экспозиции: ими стали книжно-иллюстративные выставки «Единство во имя России» и «Самарская губерния: созидатели и обыватели», а также выставка работ итальянского скульптора Массимо Гьотти «Гуманность металла».

Первая экспозиция, «Единство во имя России», приурочена к Году единства народов России. Среди материалов выставки – более 120 печатных изданий и других визуальных материалов, которые посвящены государственной символике Российской Федерации, истории и культуре народов России, а также их традициям, языкам, верованиям, литературе. Отдельное место уделено книгам об участии российских этносов в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции. Значимость нового выставочного проекта пояснила заместитель директора по науке СОУНБ Мария Сергеевна Пошехонова: «Наша страна многонациональна. Только в одной Самарской области 157 народностей проживают в мире и согласии, у каждой из которых есть свои уникальные черты и особенности, о которых можно узнать в стенах нашей библиотеки».

Открытие выставки прошло при участии почётного гостя из Самарского университета им. С.П. Королёва – профессора, д.и.н., завкафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения Юрия Николаевича Смирнова. Он поделился с гостями библиотеки увлекательным рассказом о том, как народы появляются на исторической арене. «Русский народ складывался постепенно из разных восточнославянских племён, но государство мы создавали вместе с другими народами – с предками мордвы, марийцев, чувашей и многих других этносов», – подчеркнул он. Рассказ профессора дополнил главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, заслуженный работник культуры РФ Александр Никифорович Завальный: он поведал о зарождении самарской региональной идентичности в конце XIX века: «Русские, татары, чуваши – все мы вместе строили свой дом здесь, в степях. Одним из ярких примеров этого единства стал самарский губернатор Константин Грот – немец, который не забывал свои корни, будучи основателем евангелической протестантской общины. Не покладая рук он трудился на общее благо всех жителей губернии, стараясь сделать регион значимым экономическим и культурным центром России». Более подробно о народах Самарской области читатели смогли узнать на выставке: здесь этой теме отведён отдельный раздел.

(Место и срок проведения выставки: малый выставочный зал, 2-й этаж; до 16 апреля включительно).

Экспозиция «Самарская губерния: созидатели и обыватели», приуроченная к 175-летию Самарской губернии, стартовала в отделе редких книг. Новый проект призван раскрыть страницы ранней истории Самарской губернии, которые находят своё отражение во фрагментах домашних библиотек известных людей, живших в конце XIX века, а также в фотографиях и иных визуальных материалах, в которых запечатлены виды старой Самары и жизнь её рядовых обитателей. О концепции выставки рассказала заведующий Центром изучения книжной культуры СОУНБ Ирина Игоревна Петровская: «Здесь мы можем увидеть уникальные книги из владельческих собраний Альфреда фон Вакано, купцов Шихобаловых и Субботиных, Ананьевых, многих других общественных деятелей Самары. Все они были большими меценатами и тратили колоссальные суммы на строительство и содержание больниц, храмов, приютов для нуждающихся, помогали голодающим», – с восхищением отметила Ирина Игоревна. Представленные в экспозиции материалы помогают лучше узнать, кем были эти выдающиеся личности, какие увлечения они имели, а также как им удалось в своё время преобразить облик нашего региона.

(Место и срок проведения выставки: выставочное пространство отдела редких книг, 1-й этаж; до 17 мая включительно).

Третьим событием стало открытие выставки работ Массимо Гьотти «Гуманность металла». Итальянский мастер – автор многочисленных скульптур из нержавеющей стали, которые являют собой синтез технической виртуозности и глубокой философской рефлексии. Художника называют приверженцем эстетики абстракционизма и «укротителем металла», который имел удивительную способность вдохнуть жизнь в этот, казалось бы, холодный и обычно используемый в утилитарных целях материал. «Массимо Гьотти – мастер предельного лаконизма», – так охарактеризовал его творчество руководитель галереи «Новое пространство» СОУНБ Дмитрий Вырыпаев, отметивший приверженность художника к причудливым геометрическим формам и насыщенным цветам. Организация выставки стала возможна благодаря Энцо Форнаро, который стал куратором экспозиции, а также поддержке со стороны сети салонов оптики «Территория зрения». Отметим, что Самара станет последним городом России, где будет гостить эта выставка: в марте её экспонаты вернутся на родину художника, в Италию.

Место и срок проведения выставки: галерея «Новое пространство», 1-й этаж; до 1 марта включительно.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
06 февраля 2026, 19:12
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения. Происшествия
122
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
06 февраля 2026, 18:58
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.   Общество
200
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
06 февраля 2026, 17:59
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого... Общество
179
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
589
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
284
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
502
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
452
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
448
Весь список