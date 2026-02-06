Студенты губернии могут стать частью Всероссийского проекта «Твой Ход»

В День российского студенчества открылась регистрация на шестой сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», реализуемого в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», который принят по решению Президента страны Владимира Путина.

За 5 предыдущих сезонов в Проекте приняли участие более 3000 самарских студентов. «Твой Ход» позволяет молодёжи начать карьеру, получить поддержку своей идеи, найти единомышленников из разных уголков России и стать частью единого студенческого сообщества страны.

«Для меня этот Проект — история упорства. Я участвовала трижды: в первом сезоне просто пробовала силы, во втором — выиграла грант на итоговом форуме Проекта, а в третьем одержала главную победу. Этот путь доказал: если не сдаваться и чётко видеть цель, всё становится возможным. «Твой Ход» дал бесценный опыт и уверенность, что любую мечту можно реализовать. Это один из лучших стартов — и история любого студента из Самарской области может быть следующей!» — поделилась Татьяна Старостина, участник Проекта из Самарской области.

Новый сезон проекта полностью открыл двери перед студентами колледжей и техникумов. Подать заявку также могут учащиеся российских вузов и ссузов из Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь и Славянских вузов. Возраст участников — от 16 до 35 лет, регистрация доступна на сайте tvoyhod.online.

В 2026 году студенты могут подать заявку и проявить себя в пяти основных конкурсных треках:

- «Делаю» — для реализации социальных и предпринимательских проектов

- «Определяю» — для выявления мнений студенческой молодежи, вовлечение в анализ и развитие системы образования

- «Открываю» — для адаптации первокурсников к образовательной и студенческой среде, вовлечение в жизнь образовательной организации и единого студенческого сообщества

- «Вдохновляю» — для представителей региональных команд

- «Твой Ход, староста!» — специальный трек для лидеров академических групп

Помимо конкурсной программы, доступны дополнительные спецпроекты: «Твой Ход х Дебаттл», «Твой Ход х Импровизация» и программа «Жить и создавать в России», которая направлена на развитие и создание поддерживающей среды для активных представителей студенчества.

«С каждым годом Проект становится ещё интереснее и мощнее. Мы активно реализуем его в сердце России — в прошлом году региональная команда Проекта стала победителем конкурсного трека «Вдохновляю» и вошла в ТОП-15 лучших команд страны. В самарских образовательных организациях открываются студенческие команды, в которые можно вступить или возглавить, создав новую. Сообщество «Твой Ход» открыто абсолютно для каждого студента вуза и ссуза», — рассказала Анастасия Володина, региональный координатор «Твой Ход» в Самарской области.

Самарская молодёжь, которая хочет стать частью Проекта, может обратиться в региональную команду «Твой Ход»: там готовы ответить на вопросы об участии, рассказать обо всех возможностях Проекта и помочь с оформлением заявки. Связаться с координатором в Самарской области можно через сообщество в VK: vk.cc/cU6wgW.

Фото: Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»