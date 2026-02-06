Я нашел ошибку
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона

206
Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков полезную бытовую технику.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для юридических лиц. Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков полезную бытовую технику.

Для участия в акции клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо было до 31 декабря 2025 года оплатить текущие начисления за отопление и горячее водоснабжение (для клиентов в Автозаводском районе города Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), погасить задолженность и внести рекомендованный платёж за декабрь прошлого года.

«Приятным нововведением нынешней акции стало списание пени для организаций и предприятий. Этим бонусом смогли воспользоваться все её участники. В общей сложности мы списали нашим клиентам свыше 900 тысяч рублей, что позволило им начать новый год с чистого листа», — отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Всего в акции «В Новый год — без долгов!» приняли участие свыше 3,8 тысяч организаций Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые оплатили за тепло и воду около 500 млн рублей.
Со списком победителей акции можно ознакомиться на официальной странице акции https://samara.esplus.ru/promo/aktsiya-v-samnovyy-god-bez-dolgov/

 

Фото предоставлено пресс-службой «ЭнергосбыТ Плюс»

 

