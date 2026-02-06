«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для юридических лиц. Победителями стали 30 обслуживающих организаций, индивидуальных предпринимателей и собственников нежилых помещений, которые получат в подарок от энергетиков полезную бытовую технику.

Для участия в акции клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо было до 31 декабря 2025 года оплатить текущие начисления за отопление и горячее водоснабжение (для клиентов в Автозаводском районе города Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), погасить задолженность и внести рекомендованный платёж за декабрь прошлого года.

«Приятным нововведением нынешней акции стало списание пени для организаций и предприятий. Этим бонусом смогли воспользоваться все её участники. В общей сложности мы списали нашим клиентам свыше 900 тысяч рублей, что позволило им начать новый год с чистого листа», — отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Всего в акции «В Новый год — без долгов!» приняли участие свыше 3,8 тысяч организаций Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые оплатили за тепло и воду около 500 млн рублей.

Со списком победителей акции можно ознакомиться на официальной странице акции https://samara.esplus.ru/promo/aktsiya-v-samnovyy-god-bez-dolgov/.

Фото предоставлено пресс-службой «ЭнергосбыТ Плюс»