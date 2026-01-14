Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю

В предстоящие выходные в Самарской области столбик термометра в ночное время опустится до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления. Например, в самые сильные морозы её температура может превышать 100 °С.

Жителям важно быть внимательными в ближайшие дни при использовании горячей воды в своих квартирах. Убедитесь, что вода в кране не слишком горячая. Если её температура ощущается выше нормы, следует обратиться в свою обслуживающую организацию для регулировки внутридомовой системы.

Дело в том, что в период низких температур управляющие компании и ТСЖ должны изменить настройки внутридомового оборудования так, чтобы температура горячей воды в квартирах была комфортной и безопасной. Одно дело, если дом подготовлен к прохождению зимы и имеет необходимые по закону регуляторы температуры. В таком случае температура горячей воды в квартирах горожан не превысит нормы. Иначе персоналу УК и ТСЖ необходимо перевести подачу горячей воды на обратный трубопровод.

Кроме того, энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на городских улицах в морозную погоду.

Не наступайте на крышки люков;

Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;

Не пытайтесь проехать или пройти места парения;

Не разрешайте детям находиться рядом с трубопроводами, тепловыми камерами, теплопунктами и другими энергетическими объектами.

При этом некоторые самарцы задаются вопросом: «Как бы не переплатить за дополнительные гигакаллории?» Тем более, что, как уверяют некоторые местные информресурсы, цена на тепловую энергию для физических лиц в 2026 году вырастет дважды, с 1 января и с 1 октября 2026 года!

Спешим успокоить горожан – цены на отопление в Самарской области для населения изменятся с 1 января 2026 года только в связи с ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% (пункт 3 статья 164 Налогового кодекса РФ).

Плановый рост цены в 2026 году произойдет с 1 октября 2026 года, а не с 1 июля, как это было в прошлом году, и не превысит индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учётом отклонений.

Более того, внушительные суммы, о которых пишут местные «эксперты», не что иное как предельный уровень цены на тепловую энергию. Данный показатель утверждается комитетом ценового и тарифного регулирования Самарской области и является максимальной планкой, выше которой не может реализовываться тепловая энергия в ценовых зонах теплоснабжения. В свою очередь, цены для жителей Самары существенно ниже предельного уровня. Размер цены на тепловую энергию в каждой системе теплоснабжения публикуется на сайте администрации г. о. Самара и сайтах единых теплоснабжающих организаций.

Вместе с тем, сами энергетики часто подчёркивают – важна в первую очередь не цена, а объём потреблённого тепла. Именно на этот показатель может повлиять каждый житель региона. В частности, те дома, где пристальное внимание уделяют теплоизоляции труб и стояков, исправности внутридомового оборудования в тепловом узле, ведут работу по снижению потерь тепла, счета на оплату существенно ниже. Если управляющая компания не готовит должным образом дом к зиме и не реализует энергосберегающие мероприятия, это бездействие придётся оплачивать из своего кармана собственникам жилья. Особенно в периоды пониженных температур.

Другой вопиющий для Самарской области пример – переплата за тепло при наличии неисправного общедомового прибора учёта. На сегодняшний день 1149 объекта региона, в том числе 793 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Данные этих счетчиков не могут быть использованы для корректного расчёта потреблённых энергоресурсов. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку в таком случае ресурсоснабжающая организация выставляет квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя из норматива потребления. И это только лишь данные одного из поставщиков – Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчёта начислений, – это первый и самый важный шаг к экономии», – отмечают в энергокомпании.

