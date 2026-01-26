Свыше 330 студентов и выпускников трудоустроились на объекты Самарского филиала «Т Плюс» в 2025 году

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и декан теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ Константин Трубицын подвели итоги взаимодействия за 2025 год. Энергокомпания стала одним из основных работодателей для учащихся и выпускников самарского Политеха.

Представители «Т Плюс» и теплоэнергетического факультета обсудили реализацию совместных программ. Наиболее востребованной является «Энергия будущего» - её участники заключают с энергетиками целевые договоры, позволяющие получать повышенную стипендию, оплачиваемую практику и гарантированное трудоустройство после завершения учёбы. По итогам 2025 года 35 студентов и выпускников ТЭФ трудоустроены на предприятия Самарского филиала «Т Плюс». В целом в прошлом году на работу на электростанции и предприятия тепловых сетей компании пришли свыше 330 студентов и выпускников профильных учебных заведений.

Кроме того, в рамках встречи энергетики и студенты приняли участие в тематическом квизе, посвящённом Дню российского студенчества. Игра собрала девять команд, представляющих электростанции и теплосети Самары и Новокуйбышевска, а также сборные СамГТУ, Исполнительной дирекции филиала «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс». В ходе шести этапов участникам необходимо было ответить на 60 вопросов на самые разнообразные темы — от традиций студенчества до истории развития самарской энергосистемы. Сильнейшей оказалась команда «Предприятия тепловых сетей».

«Совместно с Политехом мы реализуем целый ряд программ, которые позволяют готовить будущих энергетиков непосредственно под запросы работодателя. Студенты вуза начинают своё движение по карьерной лестнице уже во время обучения в университете, и приходят к нам сразу на инженерные должности. В результате мы получаем квалифицированные кадры, а выпускники теплоэнергетического факультета — престижную и стабильную работу после окончания обучения», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»