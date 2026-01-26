Я нашел ошибку
Главные новости:
27 и 28 января театр для детей и молодежи «Мастерская» представит первые в 2026 году показы спектакля «Просто жить».
«Просто жить»: спектакль о судьбе участника СВО покажет театр «Мастерская» в Самаре
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Минпромторг РФ предложил обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
В областном правительстве обсудили работу оперативных служб в условиях сильных морозов
Апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. 
В СПЧ считают, что "неуд" по поведению должен быть основанием для отчисления из школы
По итогам кропотливой работы в изданном сборнике список пополнился изданиями последних двух лет – 2024 и 2025 годов.
В СОУНБ вышел аннотированный список книг, посвященных героям СВО
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Начальник ГУ МВД СО рассказал школьникам об особенностях службы в органах внутренних дел
Так, в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов и создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили ход программы догазификации
В понедельник, 26 января, на совещании был рассмотрен вопрос развития системы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
Вячеслав Федорищев поручил увеличить группировку камер фотовидеофиксации в регионе
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Свыше 330 студентов и выпускников трудоустроились на объекты Самарского филиала «Т Плюс» в 2025 году

220
В 2025 году энергокомпания стала одним из основных работодателей для учащихся и выпускников самарского Политеха.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и декан теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ Константин Трубицын подвели итоги взаимодействия за 2025 год. Энергокомпания стала одним из основных работодателей для учащихся и выпускников самарского Политеха.

Представители «Т Плюс» и теплоэнергетического факультета обсудили реализацию совместных программ. Наиболее востребованной является «Энергия будущего» - её участники заключают с энергетиками целевые договоры, позволяющие получать повышенную стипендию, оплачиваемую практику и гарантированное трудоустройство после завершения учёбы. По итогам 2025 года 35 студентов и выпускников ТЭФ трудоустроены на предприятия Самарского филиала «Т Плюс». В целом в прошлом году на работу на электростанции и предприятия тепловых сетей компании пришли свыше 330 студентов и выпускников профильных учебных заведений.

Кроме того, в рамках встречи энергетики и студенты приняли участие в тематическом квизе, посвящённом Дню российского студенчества. Игра собрала девять команд, представляющих электростанции и теплосети Самары и Новокуйбышевска, а также сборные СамГТУ, Исполнительной дирекции филиала «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс». В ходе шести этапов участникам необходимо было ответить на 60 вопросов на самые разнообразные темы — от традиций студенчества до истории развития самарской энергосистемы. Сильнейшей оказалась команда «Предприятия тепловых сетей».

«Совместно с Политехом мы реализуем целый ряд программ, которые позволяют готовить будущих энергетиков непосредственно под запросы работодателя. Студенты вуза начинают своё движение по карьерной лестнице уже во время обучения в университете, и приходят к нам сразу на инженерные должности. В результате мы получаем квалифицированные кадры, а выпускники теплоэнергетического факультета — престижную и стабильную работу после окончания обучения», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
14 января 2026, 17:47
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления. ЖКХ
698
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
14 января 2026, 17:11
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов. ЖКХ
669
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
23 декабря 2025, 17:44
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего... ЖКХ
1092

В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
197
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
211
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2985
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
544
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
684
Весь список