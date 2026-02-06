В Самаре проходит Всероссийский Фестиваль черно-белой фотографии "Фотострелка".

7 февраля в Доме журналиста - спикерский день фестиваля!



Приглашают всех желающих на творческие встречи!



7 февраля. Время проведения: с 12-00 до 19-30.

(обзор фотовыставки, перфоманс, спикерская часть с 13-00 до 19-00, фотосушка, общение)



Спикеры:



13:00 Николай Муханов - Тема: "Образцовое изделие - 6 букв". Творческая встреча.



Разбор творческого сканворда на примере работ спикера. Каков правильный ответ: Шедевр или Психоз? На это ответит зритель.



Перерыв 10 минут.



14:00 Елена Фомина - проект «Вы - это искусство» на стыке фотографии и журналистики. Творческая встреча.



Перерыв 10 минут.



15:00 Марина Кейлина и Анастасия Иванова - презентация коллажа «Диалог»



15:30 Кристина Сырчикова Творческая встреча.



Перерыв 10 минут.



16:30 Екатерина Мишина «Личный опыт как основа фотографического взгляда.» Творческая встреча.



17:00 Евгений Андреев «Фотопутешествия по России»



Перерыв 10 минут.



18:00 Катерина Зелёная «Исследуем границы фотографии»



Организаторы:

- Андреев Евгений (г. Москва) и Зелёная Катерина (г. Калуга)- авторы

проекта,

- Самарское областное отделение Союза журналистов России.

- Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.



Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России