В Самаре проходит Всероссийский Фестиваль черно-белой фотографии "Фотострелка".
7 февраля в Доме журналиста - спикерский день фестиваля!
Приглашают всех желающих на творческие встречи!
7 февраля. Время проведения: с 12-00 до 19-30.
(обзор фотовыставки, перфоманс, спикерская часть с 13-00 до 19-00, фотосушка, общение)
Спикеры:
13:00 Николай Муханов - Тема: "Образцовое изделие - 6 букв". Творческая встреча.
Разбор творческого сканворда на примере работ спикера. Каков правильный ответ: Шедевр или Психоз? На это ответит зритель.
Перерыв 10 минут.
14:00 Елена Фомина - проект «Вы - это искусство» на стыке фотографии и журналистики. Творческая встреча.
Перерыв 10 минут.
15:00 Марина Кейлина и Анастасия Иванова - презентация коллажа «Диалог»
15:30 Кристина Сырчикова Творческая встреча.
Перерыв 10 минут.
16:30 Екатерина Мишина «Личный опыт как основа фотографического взгляда.» Творческая встреча.
17:00 Евгений Андреев «Фотопутешествия по России»
Перерыв 10 минут.
18:00 Катерина Зелёная «Исследуем границы фотографии»
Организаторы:
- Андреев Евгений (г. Москва) и Зелёная Катерина (г. Калуга)- авторы
проекта,
- Самарское областное отделение Союза журналистов России.
- Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.
Вход свободный! 12+
Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России