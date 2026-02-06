Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
«Сердце воина»: работа, учеба, поддержка для защитников Отечества в Шенталинском районе

204
В Шенталинском районе Самарской области на базе территориального кадрового центра «Работа России» действует центр помощи «Сердце воина».

В Шенталинском районе Самарской области на базе территориального кадрового центра «Работа России» действует центр помощи «Сердце воина». Его деятельность - часть системной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их семей, которая ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах.
Специалисты кадрового центра обеспечивают защитникам Отечества и их близким комплексную поддержку. Ключевые направления включают психологическую помощь, содействие в профессиональном обучении, переподготовке и последующем трудоустройстве.
«Наша главная задача - помочь участникам СВО и их семьям обрести уверенность, построить планы на будущее и успешно реализовать их в мирной жизни, - отмечает руководитель территориального кадрового центра Шенталинского района Николай Сидоров. - За прошлый год мы оказали содействие в трудоустройстве всем обратившимся к нам ветеранам. Помощь в поиске работы получили также члены семей защитников Отечества. Кроме того, на базе Кадрового центра прошли обучение и переобучение ветераны и члены семей участников СВО».
Примером такой практической помощи стала история Льва Шнякина. Ветеран СВО, участвовавший в боевых действиях в 2022 и 2023 годах в составе сводного самарского батальона, после возвращения домой столкнулся с необходимостью найти новую работу по состоянию здоровья. Специалисты Кадрового центра оперативно нашли для него место в районной администрации.
«Участие в спецоперации для меня - это продолжение семейного дела борьбы с нацизмом. Следую примеру моей тети, ветерана Великой Отечественной войны, - пояснил Лев Шнякин, который сейчас работает главным специалистом по охране труда в районной администрации. - В кадровом центре мне оперативно подобрали работу. Я на собственном опыте убедился, что ветеранам и их семьям здесь оказывают комплексную поддержку, в том числе благодаря площадке «Сердце воина». Важно, что без внимания нас не оставляют».
Заместитель начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства администрации Шенталинского района, вдова погибшего Героя Владимира Ильдерханова и мать двоих детей Анна Ильдерханова подчеркивает важность психологической помощи: «Сегодня самый большой запрос от участников СВО - помощь в адаптации к мирной жизни. Первый и ключевой этап - это психологическое сопровождение, потому что перейти от состояния боевых действий к повседневному быту бывает очень нелегко. Площадка «Сердце воина» - это именно та опора, которую мы вместе создаем. Важно не оставаться наедине со своими переживаниями, а общаться, поддерживать друг друга и находить новое дело. В этом нам и помогает Кадровый центр, оказывая всестороннюю поддержку».
Узнать обо всех услугах кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.

 

 

Фото: Минтруд Самарской области

