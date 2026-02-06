«Сердце воина»: работа, учеба, поддержка для защитников Отечества в Шенталинском районе

В Шенталинском районе Самарской области на базе территориального кадрового центра «Работа России» действует центр помощи «Сердце воина». Его деятельность - часть системной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их семей, которая ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах.

Специалисты кадрового центра обеспечивают защитникам Отечества и их близким комплексную поддержку. Ключевые направления включают психологическую помощь, содействие в профессиональном обучении, переподготовке и последующем трудоустройстве.

«Наша главная задача - помочь участникам СВО и их семьям обрести уверенность, построить планы на будущее и успешно реализовать их в мирной жизни, - отмечает руководитель территориального кадрового центра Шенталинского района Николай Сидоров. - За прошлый год мы оказали содействие в трудоустройстве всем обратившимся к нам ветеранам. Помощь в поиске работы получили также члены семей защитников Отечества. Кроме того, на базе Кадрового центра прошли обучение и переобучение ветераны и члены семей участников СВО».

Примером такой практической помощи стала история Льва Шнякина. Ветеран СВО, участвовавший в боевых действиях в 2022 и 2023 годах в составе сводного самарского батальона, после возвращения домой столкнулся с необходимостью найти новую работу по состоянию здоровья. Специалисты Кадрового центра оперативно нашли для него место в районной администрации.

«Участие в спецоперации для меня - это продолжение семейного дела борьбы с нацизмом. Следую примеру моей тети, ветерана Великой Отечественной войны, - пояснил Лев Шнякин, который сейчас работает главным специалистом по охране труда в районной администрации. - В кадровом центре мне оперативно подобрали работу. Я на собственном опыте убедился, что ветеранам и их семьям здесь оказывают комплексную поддержку, в том числе благодаря площадке «Сердце воина». Важно, что без внимания нас не оставляют».

Заместитель начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства администрации Шенталинского района, вдова погибшего Героя Владимира Ильдерханова и мать двоих детей Анна Ильдерханова подчеркивает важность психологической помощи: «Сегодня самый большой запрос от участников СВО - помощь в адаптации к мирной жизни. Первый и ключевой этап - это психологическое сопровождение, потому что перейти от состояния боевых действий к повседневному быту бывает очень нелегко. Площадка «Сердце воина» - это именно та опора, которую мы вместе создаем. Важно не оставаться наедине со своими переживаниями, а общаться, поддерживать друг друга и находить новое дело. В этом нам и помогает Кадровый центр, оказывая всестороннюю поддержку».

Узнать обо всех услугах кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.

Фото: Минтруд Самарской области