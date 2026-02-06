«РКС-Самара»: с 9 по 12 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

9 февраля планируется демонтаж и последующий монтаж запорной арматуры диаметром 150 мм на ул. Бакинской. С 12:00 до 13:30 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Бакинская, 1-32А, пер. Долотный, 10-14, пер. Ново-Молодежный, 2-11, Пугачевский тракт, 70-82, ул. Придорожная, 5-17, ул. Эльтонская, 4, 6, 8, ул. Трубная, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12А, 14А, пер. Ново-Молодежный, 1А, пер. Ново-Молодежный, 13А, пер. Долотный, 4, ч/с: Красный Кряжок, 1-101, ул. Ржевская, 1-29, ул. Восстания, 2-156, ул. Эльтонская, 1А-31, ул. Трубная, 1-45/3; 25 Квартал: ул. Арбатская, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Ковровская, 4, 6, 8, 10, ул. Липяговская, 3,3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, ул. Восковая, 3, 5, 7, ул. Фестивальная, 1, 2/4, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6.

10 февраля запланирована замена запорной арматуры диаметром 250 мм на 8-м Карьерном переулке. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: 6-й Карьерный пер., 43–67; 8-й Карьерный пер., 27-61.

Адрес установки бойлера: 8-й Карьерный пер., 59.

Также 10 февраля для ремонтно-восстановительных работ на водопроводной линии на ул. Ташкентской с 10:00 до 13:30 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Ташкентская, 204-210, Московское шоссе, 306-310, 314-318, 322, ул. Силина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Зои Космодемьянской, 3, 5.

11 февраля в связи с ремонтно-восстановительными работами на водопроводной линии на пр. Карла Маркса холодная вода будет отключена с 10:00 до 13:30 по адресам: пр. Карла Маркса, 472, 472А, 472Б, 480, 484, 486, 506, 508, 510А, 510Б, 512, 514, 516.

Также 11 февраля проведём демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 150 и 200 мм на ул. Ташкентской. Для этого с 10:00 до 14:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Ташкентская, 135-153, Стара-Загора, 220-224, 228-232.

12 февраля планируются работы на водопроводе на ул. Авроры: монтаж основной схемы трубопровода диаметром 200мм, демонтаж временной схемы трубопровода диаметром 100мм. В связи с этим с 09:00 до 11:59 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Авроры, 122, ул. Артемовская, 30, 30А.

Также 12 февраля для демонтажа и последующего монтажа запорной арматуры диаметром 300 мм на ул. Никитинской с 10:00 до 15:30 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Никитинская, 66А, 75, 77, 79, ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.