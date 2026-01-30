«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

3 февраля планируются работы на НСП №13/4: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 200 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм, текущий ремонт насосного агрегата 30 кВт. С 10:00 до 14:00 ХВС будет ограничено по адресам: пр. Кирова, 389, 389А, 393, 391.

4 февраля запланированы ремонтно-восстановительные работы на НСП №46. В связи с этим с 10:00 до 13:30 без полного отключения с пониженным давлением ХВС будут дома по адресам: ул. Братьев Коростелевых, 78, 81, 83, 140, 142, 142Б; ул. Арцыбушевская, 40, 42; ул. Ленинская, 141, 147.

Также 4 февраля для демонтажа/монтажа запорной арматуры диаметром 200 мм, текущего ремонта запорной арматуры диаметром 200 мм, текущего ремонта насосного агрегата 30 кВт на НСП № 36 «А» с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Демократическая, 4, 6, 8, 14, 14А, 16, 12/120.

5 февраля в связи с ремонтно-восстановительными работами на НСП № 14 с 10:00 до 13:30 без полного отключения с пониженным давлением ХВС будут дома по адресам: Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.