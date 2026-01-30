Я нашел ошибку
Главные новости:
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе

123
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

3 февраля планируются работы на НСП №13/4: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 200 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм, текущий ремонт насосного агрегата 30 кВт. С 10:00 до 14:00 ХВС будет ограничено по адресам: пр. Кирова, 389, 389А, 393, 391.

4 февраля запланированы ремонтно-восстановительные работы на НСП №46. В связи с этим с 10:00 до 13:30 без полного отключения с пониженным давлением ХВС будут дома по адресам: ул. Братьев Коростелевых, 78, 81, 83, 140, 142, 142Б; ул. Арцыбушевская, 40, 42; ул. Ленинская, 141, 147.

Также 4 февраля для демонтажа/монтажа запорной арматуры диаметром 200 мм, текущего ремонта запорной арматуры диаметром 200 мм, текущего ремонта насосного агрегата 30 кВт на НСП № 36 «А» с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Демократическая, 4, 6, 8, 14, 14А, 16, 12/120.

5 февраля в связи с ремонтно-восстановительными работами на НСП № 14 с 10:00 до 13:30 без полного отключения с пониженным давлением ХВС будут дома по адресам: Московское шоссе, 147, 149, 151, 153, 155.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до штатного режима.
26 января 2026, 17:33
«РКС-Самара»: ремонтно-восстановительные работы в Куйбышевском районе продолжаются
Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до... ЖКХ
586
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети.
25 января 2026, 18:07
В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. ЖКХ
708
27 января планируются работы на НСП №34.
23 января 2026, 15:37
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
27 января планируются работы на НСП №34. ЖКХ
692

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
176
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
182
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
259
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
506
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1110
Весь список