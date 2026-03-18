В Самарской области сформирован актуальный перечень энергообъектов, расположенных на территориях потенциального подтопления

В филиале «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающий надежную работу электросетевого хозяйства в период весеннего половодья и паводкового периода 2026 года. Энергетики готовятся к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

С учетом прогнозных данных для Самарской области в преддверии активного таяния снега сформирован актуальный перечень энергообъектов, расположенных на территориях потенциального подтопления.

Во время ледохода и разлива рек запланированы дополнительные осмотры участков линий электропередачи (ЛЭП) 6-10 кВ и 35-110 кВ. Особое внимание уделено подстанционному оборудованию: для предотвращения попадания талых вод в кабельные каналы и маслосборники обеспечен отвод талых вод в дренажные устройства и водоотводные каналы.

В рамках подготовки персонала проведены дополнительные инструктажи об оказании первой медицинской помощи пострадавшим на воде, а также тренировки с отработкой практических навыков ликвидации последствий подтопления и восстановления электроснабжения.

С целью оперативного устранения возможных аварийных ситуаций сформирован запас необходимых материалов и оборудования, проверена готовность спецтехники, плавсредств и машин повышенной проходимости. Отработаны маршруты и пути доставки резервных источников электроснабжения, организован усиленный режим работы аварийно-восстановительных бригад.

Эффективное взаимодействие – важный аспект готовности к безаварийному прохождению весеннего половодья. Своевременный обмен прогнозной и оперативной информацией с территориальными органами Росгидромета, МЧС России, местными органами власти позволяет координировать совместные действия по защите энергообъектов и обеспечению жизнедеятельности населения.

Энергетики напоминают жителям области, что в связи с приближением весеннего паводка возникает вероятность подтопления объектов электроэнергетики паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током. Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности. При обнаружении повреждений ЛЭП просьба сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 220-0-220 или в РЭС по месту обнаружения.