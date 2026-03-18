В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит

В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родителям с детьми.
Проект объединяет общественные организации, семьи из регионов России и партнеров из бизнеса, чтобы показывать рабочие модели: где и как они уже дают результат, какие форматы вовлекают и интересуют семейную аудиторию, и что можно тиражировать.
«Для нас “Многодетная Россия” — это не список событий, а маршрут. Маршрут, где семья чувствует уважение к своему выбору, труду и уверенность в завтрашнем дне. Мы собираем лучшие практики, усиливаем их и возвращаем в регионы — уже как готовые решения», — отмечает Наталья Карпович, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и проекта «Многодетная Россия».
Программа 2026: от смыслов — к практике
Новый сезон выстроен как понятная траектория. Общую рамку задает профессиональный разговор на Форуме; конкурсы и реестры превращают опыт регионов в библиотеку решений, а главные герои — многодетные семьи — перестают быть просто получателями поддержки, а формируют мощное и живое сообщество, задающее новый социальный стандарт, на который хочется равняться.
Форум многодетных семей «Многодетная Россия»
Главная площадка — Форум многодетных семей (июль 2026; очная встреча в Москве). Это пространство, где региональные команды, эксперты, партнеры и лидеры НКО собирают «панорамную картину» семейной политики и делают самое важное: переводят идеи в конкретные инструменты.
В программе — пленарное заседание, тематические сессии и обсуждение инициатив, которые уже работают в городах и регионах. Отдельный акцент — площадка «Бизнес навстречу семье»: корпоративные и предпринимательские решения, которые поддерживают родителей не только разовой благотворительностью, а сервисами и долгосрочными решениями.
Конкурс социальных проектов «Семейный навигатор»
«Семейный навигатор» (прием заявок: до 14 мая; итоги — май; публикация лучших практик — июнь; награждение — на Форуме в июле). Это конкурс, который превращает разрозненный опыт в единый каталог решений. Команды из регионов представят свои практики поддержки многодетных семей; лучшие войдут в электронный каталог и будут рекомендованы к тиражированию.
Акция «Семь добрых слов»
Иногда большие перемены вырастают из простых жестов. Онлайн-акция «Семь добрых слов» (до 30 июня) спрашивает у семей, какими словами говорить на языке поддержки и любви. Участники делятся словами — в прямом смысле собирая «словарь доброты» сезона.
Реестр «Бизнес навстречу семье»
Реестр «Бизнес навстречу семье» (до 14 мая — сбор заявок; июнь — публикация) — практичный инструмент для семей и одновременно сигнал для рынка. В него войдут компании и предприниматели, которые готовы предложить семьям понятные преференции, скидки и сервисные решения. Для родителей это означает простую вещь: сегодня бизнес тоже идет навстречу семье.
Творческий конкурс «Русский стиль»
Творческий конкурс «Русский стиль» (до 30 апреля — прием заявок; май — итоги; июль — показ на Форуме) показывает, как семейная идентичность проявляется в моде и эстетике: в одежде, аксессуарах, семейных образах, авторском ремесле. Лучшие коллекции будут представлены на модном показе в рамках очной программы Форума.
Спортивная траектория: «Здоровая семья — сильная Россия»
Спортивный блок сезона разворачивается с февраля по октябрь. Он формирует идею, что семейная физическая активность перестает быть “подвигом по выходным” и становится ежедневной нормой.
Ключевые события: конкурс видеороликов «Спортивный движ» (03 февраля–31 августа), семейный забег «Многодетная миля» (01 мая–30 сентября в регионах), акция «Мы в спорте» (февраль–октябрь) и итоговый гранд-финал онлайн (октябрь).
День матери: конкурс «Я МАМА» и праздничное событие
Финальный эмоциональный акцент сезона — День матери. В течение года проект собирает истории и лица мам, для которых многодетность — это и любовь, и труд, и талант управления жизнью. Конкурс «Я МАМА» (01 мая–30 сентября — прием работ; октябрь — итоги; ноябрь — публикация результатов) завершится очным мероприятием в Москве в ноябре, где соберут победительниц и прозвучат слова благодарности тем, кто держит в своих руках дома и будущее страны.
Как присоединиться
Участие в конкурсах и акциях проходит онлайн, а ключевые очные события сезона состоятся в Москве. Информация о регистрации, сроках подачи заявок и правилах участия публикуется на официальных ресурсах проекта - https://многодетные-семьи.рф. 
Организаторы проекта: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».

 

Фото: организаторы проекта «Многодетная Россия».

Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
217
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
209
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
411
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
533
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
573
