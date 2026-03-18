Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»

В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родителям с детьми.

Проект объединяет общественные организации, семьи из регионов России и партнеров из бизнеса, чтобы показывать рабочие модели: где и как они уже дают результат, какие форматы вовлекают и интересуют семейную аудиторию, и что можно тиражировать.

«Для нас “Многодетная Россия” — это не список событий, а маршрут. Маршрут, где семья чувствует уважение к своему выбору, труду и уверенность в завтрашнем дне. Мы собираем лучшие практики, усиливаем их и возвращаем в регионы — уже как готовые решения», — отмечает Наталья Карпович, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и проекта «Многодетная Россия».

Программа 2026: от смыслов — к практике

Новый сезон выстроен как понятная траектория. Общую рамку задает профессиональный разговор на Форуме; конкурсы и реестры превращают опыт регионов в библиотеку решений, а главные герои — многодетные семьи — перестают быть просто получателями поддержки, а формируют мощное и живое сообщество, задающее новый социальный стандарт, на который хочется равняться.

Форум многодетных семей «Многодетная Россия»

Главная площадка — Форум многодетных семей (июль 2026; очная встреча в Москве). Это пространство, где региональные команды, эксперты, партнеры и лидеры НКО собирают «панорамную картину» семейной политики и делают самое важное: переводят идеи в конкретные инструменты.

В программе — пленарное заседание, тематические сессии и обсуждение инициатив, которые уже работают в городах и регионах. Отдельный акцент — площадка «Бизнес навстречу семье»: корпоративные и предпринимательские решения, которые поддерживают родителей не только разовой благотворительностью, а сервисами и долгосрочными решениями.

Конкурс социальных проектов «Семейный навигатор»

«Семейный навигатор» (прием заявок: до 14 мая; итоги — май; публикация лучших практик — июнь; награждение — на Форуме в июле). Это конкурс, который превращает разрозненный опыт в единый каталог решений. Команды из регионов представят свои практики поддержки многодетных семей; лучшие войдут в электронный каталог и будут рекомендованы к тиражированию.

Акция «Семь добрых слов»

Иногда большие перемены вырастают из простых жестов. Онлайн-акция «Семь добрых слов» (до 30 июня) спрашивает у семей, какими словами говорить на языке поддержки и любви. Участники делятся словами — в прямом смысле собирая «словарь доброты» сезона.

Реестр «Бизнес навстречу семье»

Реестр «Бизнес навстречу семье» (до 14 мая — сбор заявок; июнь — публикация) — практичный инструмент для семей и одновременно сигнал для рынка. В него войдут компании и предприниматели, которые готовы предложить семьям понятные преференции, скидки и сервисные решения. Для родителей это означает простую вещь: сегодня бизнес тоже идет навстречу семье.

Творческий конкурс «Русский стиль»

Творческий конкурс «Русский стиль» (до 30 апреля — прием заявок; май — итоги; июль — показ на Форуме) показывает, как семейная идентичность проявляется в моде и эстетике: в одежде, аксессуарах, семейных образах, авторском ремесле. Лучшие коллекции будут представлены на модном показе в рамках очной программы Форума.

Спортивная траектория: «Здоровая семья — сильная Россия»

Спортивный блок сезона разворачивается с февраля по октябрь. Он формирует идею, что семейная физическая активность перестает быть “подвигом по выходным” и становится ежедневной нормой.

Ключевые события: конкурс видеороликов «Спортивный движ» (03 февраля–31 августа), семейный забег «Многодетная миля» (01 мая–30 сентября в регионах), акция «Мы в спорте» (февраль–октябрь) и итоговый гранд-финал онлайн (октябрь).

День матери: конкурс «Я МАМА» и праздничное событие

Финальный эмоциональный акцент сезона — День матери. В течение года проект собирает истории и лица мам, для которых многодетность — это и любовь, и труд, и талант управления жизнью. Конкурс «Я МАМА» (01 мая–30 сентября — прием работ; октябрь — итоги; ноябрь — публикация результатов) завершится очным мероприятием в Москве в ноябре, где соберут победительниц и прозвучат слова благодарности тем, кто держит в своих руках дома и будущее страны.

Как присоединиться

Участие в конкурсах и акциях проходит онлайн, а ключевые очные события сезона состоятся в Москве. Информация о регистрации, сроках подачи заявок и правилах участия публикуется на официальных ресурсах проекта - https://многодетные-семьи.рф.

Организаторы проекта: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».

Фото: организаторы проекта «Многодетная Россия».