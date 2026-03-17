Я нашел ошибку
Главные новости:
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации

107
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.

Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания областного правительства под председательством губернатора Вячеслава Федорищева был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.

«Мы с вами договаривались, что соответствующие предложения нормативных актов подготовит Госжилинспекция Самарской области, — отметил глава региона. — Сейчас очень большое количество нареканий от жителей идет по этому направлению. Здесь не только регулярные контрольные мероприятия в отношении управляющих компаний, но и системная работа с точки зрения нормативных документов позволит добиться поставленных нами целей».

Как сообщил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян, сейчас каждый муниципалитет самостоятельно устанавливает правила благоустройства своей территории – такая модель привела к глобальным различиям в подходе к этим вопросам в муниципалитетах и неравномерному их развитию. Например, по-разному регулируются вопросы размеров прилегающих территорий, сроков благоустройства после земляных работ, периодичности и видов работ по уборке, уборке снега, покосу травы и многие другие.
Эффективным способом решения проблемы, по мнению руководителя ведомства, будет централизация отрасли содержания и благоустройства территорий Самарской области на уровне региона.

«Первым этапом является определение Госжилинспекции органом, уполномоченным на привлечение к административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства при их выявлении с помощью специализированных комплексов фотовидеофиксации», — отметил Георгий Степанян. В рамках исполнения поручения губернатора ГЖИ Самарской области разработала соответствующий проект закона, сейчас он находится на рассмотрении в Самарской Губернской Думе.

Кроме того, по вопросу регулирования отрасли содержания и благоустройства территорий создана межведомственная рабочая группа под председательством первого заместителя губернатора — председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова. С учетом мнения органов исполнительной власти, муниципалитетов, Самарской Губернской Думы, прокуратуры Самарской области в рамках рабочей группы предстоит обсудить проблематику данной сферы.

Для централизации работы предлагается наделить один исполнительный орган власти Самарской области такими полномочиями, как установление единых требований к объектам благоустройства в регионе, а также правил благоустройства муниципалитетов; организация паспортизации объектов благоустройства и оцифровка территорий; разработка единых регламентов и методик содержания объектов благоустройства органами местного самоуправления; распоряжение средствами областного бюджета на реализацию программ по благоустройству.

На данный момент распорядителями средств регионального бюджета в сфере благоустройства выступают министерство энергетики и ЖКХ (программа «Формирование комфортной городской среды»), министерство внутренней политики (программа «Народный бюджет»), министерство сельского хозяйства и продовольствия (в части благоустройства сельских территорий). Предполагается, что принятие управленческих решений по вопросам благоустройства единым ведомством на уровне региона установит унифицированные требования к реализации соответствующих программ и определит комплексный областной подход к благоустройству территорий.

Как подчеркнул Виталий Шабалатов, внедрение автоматизированных средств фотовидеофиксации не отменяет работу муниципальных административных комиссий, а будет способствовать увеличению охвата территорий контролем. Кроме того, предлагаемые изменения приведут к более эффективному расходованию средств областного бюджета. Представители администрации губернатора уже провели с главами муниципалитетов соответствующее совещание. По словам главы г.о. Тольятти Ильи Сухих, в городе уже закупили комплекс автоматической фотовидеофиксации «Дозор» и с 1 апреля планируют применять его.

«Очень важно, что вы с главами эту работу построили, потому что здесь только совместная работа позволит действительно добавить качество, — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к Виталию Шабалатову.

Глава региона поручил продолжать данную работу под контролем председателя правительства Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительстваСамарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
