Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»

20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик. В неформальной обстановке за чашкой чая журналисты, блогеры и представители ЦУР обсудили предварительное голосование, взаимодействие со СМИ и  любимые места в Самаре

На встречу пришли корреспонденты «Волжской коммуны», «Комсомольской Правды в Самаре», «Московского комсомольца в Самаре», «Самарской газеты», «Самарского обозрения», «Коммерсант-Волга», «ПроГорода», а также известные самарские блогеры и представители ЦУР Самарской области.

Основной темой встречи стало предварительное голосование «Единой России», которое пройдёт с 25 по 31 мая. Ирина Петшик, также являющаяся членом регионального оргкомитета по проведению ПГ, рассказала о подготовке к электронному голосованию, конкурентности списков и поддержке новых кандидатов, включая участников СВО.

Журналисты спросили и о том, как она оценивает работу предыдущих руководителей исполкома — вопросы о преемственности и кадровой логике также прозвучали в ходе беседы.

Корреспондент «Самарской газеты» поинтересовался у Ирины Петшик, успела ли она полюбить Самару и появились ли у неё любимые места. Ирина Сергеевна призналась, что Волга — это нечто совершенно другое по сравнению с Байкалом, и ей хотелось бы бывать там почаще, жаль, что не всегда получается. Также она отметила, что самарская филармония обладает потрясающей акустикой и там очень душевно.

На вопрос сетевого издания «ПроГород» о предпочитаемых форматах взаимодействия с медиа Ирина Петшик ответила, что для неё важнее всего содержательная сторона.
«Я всегда ценю искреннюю, неравнодушную подачу материала. И если того требует тема — исторический подход. Журналист должен не просто транслировать факты, а чувствовать материал», — подчеркнула она.

В завершение пресс-завтрака Ирина Петшик предложила редакциям самарских СМИ присоединиться к партийным автопробегам и другим публичным активностям. Предложение было встречено с энтузиазмом: журналисты и блогеры согласились, что совместные проекты помогут «почувствовать»  повестку и сделать репортажи более яркими.

Особый отклик вызвала инициатива поддержать региональные предложения и подать новые предложения в народную программу «Единой россии», направленные на развитие внутреннего туризма и повышение туристической привлекательности Самары. Самым активным участником дискуссии стал один из представителей самарской блогосферы: именно ему предложили погрузиться в это направление.

Представители «Комсомольской правды в Самаре», комментируя итоги встречи, подчеркнули: «Невероятно открытый человек, искренний, профессиональный. Рады такому формату общения и знакомству в неформальной обстановке». Эти слова — об Ирине Петшик, которая с первых моментов диалога расположила к себе всех участников пресс-завтрака.

 

Фото: пресс-служба РО «Единая Россия»

Теги: Единая Россия Самара

