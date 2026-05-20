Врач рассказала, могут ли БАДы влиять на долголетие

Диетолог, к.м.н., врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в среду, 20 мая, рассказала, могут ли БАДы влиять на продолжительность жизни, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что, зная свои генетические особенности, многие стремятся найти быстрый путь к здоровью и начинают заменять обычную еду биологически активными добавками. По ее словам, существует движение биохакеров, практикующих крайне низкокалорийное питание — около 500–600 ккал в день, где основу рациона составляют зелень и овощи, а остальное восполняется за счет БАДов и протеиновых коктейлей.

Такие подходы являются ошибочными, поскольку БАДы не могут заменить полноценное питание. В организме важную роль играет микробиота — совокупность микроорганизмов в кишечнике, которых невозможно «накормить» добавками, так как они лишь помогают доставлять витамины и минералы в клетки, но не заменяют пищу.

Фото: magnific.com