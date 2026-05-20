Школьник из Самарской области – участник II Открытой международной олимпиады школьников по биологии. В этом году участие принимают 17 стран.
Одиннадцатиклассник из Тольятти – участник II Открытой международной олимпиады школьников по биологии
В период с 2017 года по 2026 год жительница Чапаевска незаконно получила денежные средства на общую сумму более 557 тысяч рублей.
В Чапаевске женщина подозревается в мошенничестве со средствами материнского капитала
Диетолог, к.м.н., врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко: БАДы не могут продлить жизнь.
Врач рассказала, могут ли БАДы влиять на долголетие
Энергетики приступят к ремонту и модернизации теплотрассы в Октябрьском районе Самары: с 08:00 21 мая до 23:59 31 июля на участке ул. Николая Панова от улицы Подшипниковой до улицы Мичурина.
Движение транспорта по участку ул. Николая Панова в Самаре временно ограничат 
28 мая в Самаре стартует региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев». Форум пройдет на площадках Дворца спорта им. В. Высоцкого.
В Самаре пройдет региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев»
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
Умер заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Вадим Покровский
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Врач рассказала, могут ли БАДы влиять на долголетие

200
Диетолог, к.м.н., врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко: БАДы не могут продлить жизнь.

Диетолог, к.м.н., врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в среду, 20 мая, рассказала, могут ли БАДы влиять на продолжительность жизни, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что, зная свои генетические особенности, многие стремятся найти быстрый путь к здоровью и начинают заменять обычную еду биологически активными добавками. По ее словам, существует движение биохакеров, практикующих крайне низкокалорийное питание — около 500–600 ккал в день, где основу рациона составляют зелень и овощи, а остальное восполняется за счет БАДов и протеиновых коктейлей.

Такие подходы являются ошибочными, поскольку БАДы не могут заменить полноценное питание. В организме важную роль играет микробиота — совокупность микроорганизмов в кишечнике, которых невозможно «накормить» добавками, так как они лишь помогают доставлять витамины и минералы в клетки, но не заменяют пищу.

 

Фото:   magnific.com

Теги: Медицина

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни.
20 мая 2026, 20:19
Умер заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Вадим Покровский
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни. Общество
289
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
20 мая 2026, 19:19
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
20 мая 2026, 19:19
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых... Здравоохранение
299
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
20 мая 2026, 19:01
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия. Здравоохранение
329
Здравоохранение
Диетолог, к.м.н., врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко: БАДы не могут продлить жизнь.
20 мая 2026  21:59
Врач рассказала, могут ли БАДы влиять на долголетие
200
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
20 мая 2026  19:19
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
309
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
20 мая 2026  19:01
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
342
Главный внештатный специалист по медпрофилактике минздравая Самарской области и ПФО Юрий Мальшин: диспансеризация - единственный способ «поймать» болезнь до того, как она начнет разрушать организм.
20 мая 2026  16:45
Эксперт: диспансеризация играет важную роль в выявлении сахарного диабета
346
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников
20 мая 2026  12:12
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников
349
Участница программы «Земский фельдшер» работает в новом ФАПе Волжского района
20 мая 2026  10:55
Участница программы «Земский фельдшер» работает в новом ФАПе Волжского района
366
ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии
19 мая 2026  11:54
ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии
598
Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике
19 мая 2026  11:49
Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике
560
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
18 мая 2026  17:31
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку
921
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
17 мая 2026  12:40
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
1365
