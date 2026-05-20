Участница программы «Земский фельдшер» работает в новом ФАПе Волжского района

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Белозёрки Волжского района работает новый современный фельдшерско-акушерский пункт.

С февраля этого года приём пациентов здесь ведёт молодой специалист – участница программы «Земский доктор/ Земский фельдшер», заведующая ФАПом Ольга Чулкина. Для выпускницы медицинского колледжа это первое место работы, и она сразу стала трудиться в комфортных, хорошо оснащённых условиях.

ФАП в Белозёрках построен по современным стандартам, что позволяет оказывать первичную медпомощь на качественном уровне. Сама Ольга Васильевна проживает в соседнем селе и всегда хотела трудиться в сельской местности.

На сегодняшний день к медицинскому пункту прикреплено около 200 человек, а общее число жителей, которым оказывается помощь, достигает 418 с учётом постоянно проживающих и тех, кто приезжает в выходные и на летний сезон.

«Работа оказалась даже интереснее, чем я ожидала. Помимо профилактики и диспансеризации, есть много неотложных случаев. Например, недавно ко мне пришла пациентка с герпетическим высыпанием на лбу – выяснилось, опоясывающий лишай. Благодаря консультации с врачом общей практики мы быстро поставили диагноз и назначили лечение», – рассказала Ольга Васильевна.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

 

