В Тольятти определяли лучшего сварщика Самарской области

В Тольятти сварщики Самарской области боролись за звание «Лучший по профессии» во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры». Региональные этапы организует министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами и профильными организациями.

Организаторами номинации «Сварщик» стали региональное министерство труда и Средневолжский сертификационно-диагностический центр «Дельта». Партнерами номинации выступила компания «Кедр».

«Основная задача Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» - популяризация рабочих профессий», - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Сегодня рабочие специальности востребованы, и такие конкурсы являются важной составляющей в обеспечении кадрами предприятий региона и всей страны. Приняли решение провести региональный этап в номинации «Сварщик», потому что эта профессия необходима в разных отраслях и на многих предприятиях области».

Состязания прошли на площадке Средневолжского сертификационно-диагностического центра «Дельта». В них приняли участие 19 сварщиков, которые работаю на предприятиях химической промышленности, нефтепереработки, металлургии, машиностроения, энергетики, электротехнической промышленности. Возраст участников – от 23 до 49 лет.

«Опыт работы у меня более 20 лет, - рассказал сварщик 6 разряда ПАО «КуйбышевАзот» Иван Рогожин - Работа интересная, мне нравится, все время что-то новое. К конкурсу готовился в рабочем порядке, ведь это то, что мы делаем каждый день. Главное – не волноваться, а руки помнят».

Конкурсантов ждали теоретические и практические задания, в том числе проведение сварки нескольких видов швов.

«Оценивается не только качество работы, но и соблюдение технологии. Выполняют несколько видов сварки, – прокомментировал председатель экспертной комиссии регионального этапа, директор Средневолжского сертификационно-диагностического центра «Дельта» Александр Ковтунов. –Предприятия отобрали лучших для участия в конкурсе, и по другим конкурсам знаю, что сварщики Самарской области - одни из сильнейших в стране, думаю, они справятся и достойно представят наш регион на федеральном этапе».

Призеры регионального этапа в Самарской области получат денежное поощрение: 100 тыс. руб. – за первое место, 50 тыс. руб. – за второе место, 30 тыс. руб. – за третье место. Победителю регионального этапа предстоит поездка в Пермь, где состоится федеральный этап конкурса «Лучший по профессии». Главный приз федерального этапа – 1 миллион рублей.

Фото – Минтруд Самарской области