Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В Самарской области местный житель предстанет перед судом за мошенничество

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьска СУ МУ МВД России «Сызранское», окончено предварительное расследование двух уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении ранее неоднократно судимого за мошеннические действия 59-летнего местного жителя.

Следователями полиции установлено, что злоумышленник, узнав о привлечении к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения знакомого автолюбителя, предложил помочь вернуть водительское удостоверение досрочно. Согласившись на сомнительное предложение, 65-летний нарушитель ПДД РФ снял с кредитной карты и передал ему 100 тысяч рублей.

Кроме того, когда после истечения трех месяцев житель Октябрьска не дождался водительского удостоверения, злоумышленник уверил его, что всё под контролем, и уговорил за 10 тысяч рублей якобы встать в очередь в СТО для установки на автомобиле газового оборудования.

Когда, просрочив исполнение договоренностей еще на несколько месяцев, «помощник» перестал отвечать на звонки и начал избегать встреч, автолюбитель понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

Допрошенный в качестве подозреваемого местный житель частично признал вину в совершении противоправных деяний и сообщил следователю, что на самом деле не собирался и не имел возможности вернуть документы потерпевшему, а полученные от него денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд г. Октябрьска для принятия решения по существу.

