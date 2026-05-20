В Тольятти ищут магазинного вора

В начале мая текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из продуктовых магазинов, который сообщил, что у них пропал товар на сумму свыше 5 000 рублей.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

По признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района У МВД России по городу Тольятти, возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, рост 175-180 см., среднего телосложения, волосы темного цвета.

Был одет: ветровка черного цвета, футболка-поло белого цвета, штаны серого цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел пакет черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8848293-48-62, 93-48-89, 89276119996 или 112. Конфиденциальность гарантирована.