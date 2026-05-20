Директора общеобразовательных учреждений Самарской области могут принять участие во Всероссийском Форуме директоров школ

С 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве пройдет Форум директоров школ, организованный Министерством просвещения РФ.

  В прошлом году, в третьей сессии Клуба директоров, прошедшей в декабре в духовно-культурном комплексе «Новый Херсонес» города Севастополя, приняла участие директор средней общеобразовательной школы с. Пестравка   Анна Мясоедова. Мероприятие собрало около 200 руководителей образовательных учреждений из разных уголков России, включая сельские школы, интернаты и кадетские корпуса.

Основной целью мероприятия стало обсуждение ключевых аспектов повышения квалификации педагогов и формирование единой команды, способствующей эффективному выполнению государственной образовательной политики. Участники получили уникальную возможность профессионального роста и обогащения опыта в атмосфере активного обмена знаниями и передовыми педагогическими практиками.

Программа мероприятия включала встречи со специалистами в сфере образования, бизнес-сообщества, духовными лидерами. Была организована работа в командах над решением стратегических вопросов, касающихся современного образовательного процесса и воспитательной деятельности. Один из дней был посвящен знакомству с международным центром «Артек», что позволило участникам увидеть инновационные подходы к воспитанию обучающихся, организации досуга и развитию творческих способностей детей.

Кроме того, участники посетили экскурсии по достопримечательностям Нового Херсонеса, окунулись в историю и культурное наследие региона, обогатив свои знания новыми впечатлениями и вдохновением для дальнейшей профессиональной деятельности.

По итогам форума были налажены профессиональные контакты с коллегами из других регионов России, состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. Важнейшим итогом мероприятия стал совместно разработанный план работы Клуба директоров.

«Для меня было честью участвовать в таком значимом мероприятии. Это был   интересный, открытый диалог с директорским сообществом. Я привезла с данной сессии много интересных идей, которые позволяют улучшить условия обучения и воспитания наших ребят. В данный момент прохожу регистрацию на Форум директоров школ, который пройдёт осенью в Москве. В рамках деловой программы будет проведена дискуссия по развитию профессионального сообщества и созданию условий для повышения квалификации управленцев на основе единого подхода», - поделилась Анна Мясоедова.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

