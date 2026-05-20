Серийного магазинного вора задержали в Жигулевске

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску обратился представитель сетевого магазина, сообщивший о хищении товара. Во время проведения инвентаризации сотрудники торговой точки выявили, что в течение месяца один и тот же мужчина совершил несколько краж. Причинённый ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили работников магазина и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали 25-летнего жителя Тольятти и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина признал вину и пояснил, что похищенный товар продавал случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время они объединены в одно производство. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.