В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев

Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании конкурса школьных музеев Общества «Знание». Проект собрал 4 696 заявок со всей страны. Конкурс организован по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.

Всего на конкурс поступила 91 заявка от Самарской области — это 8-е место среди регионов России и 3-е место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой». Сотрудники 59 местных музеев отметили, что проводят для школьников просветительские мероприятия, посвященные СВО. 

Самарский лицей №124 имени Д.А. Лазутина представил музей «Архитектурное наследие Самары» с макетами городских зданий разных стилей. В экспозиции есть макеты наличников, подлинные элементы декора старых зданий, материалы о самарском модерне и деревянном зодчестве. 

Школа №43 Самары организовала Музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза А.И. Красильникова. Здесь хранятся более 600 подлинных экспонатов о 21-й/6-й Гвардейской армии и 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Отдельная экспозиция посвящена строителям Куйбышевского оборонительного рубежа: среди находок — инструменты и личные вещи, обнаруженные на берегах рек Уса, Сызранка и Темрязанка.

Школа имени дважды Героя Советского Союза А.А. Губарева села Гвардейцы представила космическую коллекцию, посвященную летчику-космонавту. В музее хранятся подлинные вещи Губарева: генеральский костюм, тренировочный комбинезон, полетный шлемофон, бортовая документация с автографом, еда для космонавтов и конверт, побывавший на борту станции «Салют-6».

«Конкурс школьных музеев показал высокий интерес к темам патриотизма и культурного наследия: из 4,6 тысяч заявок со всей страны 43% посвящены памяти защитников Отечества, а 23% — этнографии и краеведению. Приятно видеть, что в проекте участвуют руководители школьных музеев, педагоги и директора школ в возрасте от 18 до 89 лет. При этом они объединены общей целью — сохранить и передать будущим поколениям бесценное историческое и культурное наследие нашей страны», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. 

Фонды школьных музеев насчитывают десятки тысяч экспонатов, крупнейший из них включает 5 437 единиц. В коллекции входят уникальные артефакты: природно-исторические находки (останки мамонта, камни из Антарктиды, окаменелости моллюсков, зубы древних акул), предметы быта древних народов (части конской упряжи скифов и сарматов, монеты Золотой Орды и древнего торгового города Маджар), реконструкции крестьянских изб в натуральную величину, элементы национальных костюмов (платья, рубахи, пояса, украшения, лапти, сапоги) и старинные иконы 19-го века. Также представлены предметы космической тематики, включая модель корабля «Буран» и вещи космонавтов; коллекции советской техники (радиолы, патефоны, катушечные магнитофоны, фотоаппараты заводов «Зенит» и «ЛОМО», швейные машинки); военные экспонаты (головка снаряда для БМ-13 «Катюша», окопные свечи, гильзы, телеграммы с фронта, реактивная граната РПГ-30 «Крюк»).

Школьные музеи используют современные цифровые форматы: виртуальные экскурсии, электронные каталоги фондов, интерактивные карты экспедиций и мультимедийные экспозиции. 

В рамках конкурса сотрудники музеев уже провели 966 просветительских мероприятия для более 20 тысяч слушателей. В них входят экскурсии, интеллектуальные турниры и лекции по материалам Общества «Знание». Далее им предстоит защитить практику по работе с обучающимися перед экспертами. Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива», организуемом Юнармией и Движением Первых в Москве. Там будет представлен сборник лучших музейных практик.

Все участники получат методическую и экспертную поддержку. Специально для них будут разработаны методические материалы по подготовке школьников-экскурсоводов и календарно-тематического плана работы музея, проведению экскурсий и др. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками из числа ведущих специалистов музейной и архивной деятельности, а также руководителей государственных музеев.

