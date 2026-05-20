Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе

В этом году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно. На оказание данной меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено более 93 млн. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки семей с детьми является частью национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Жительница Самары Александра Лунина – мама троих детей, старшему сыну 13 лет. В августе прошлого года подросток отдыхал в лагере «Циолковский». Это была его первая поездка в оздоровительный центр, и ему очень понравилось. А уже в сентябре семья получила компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку.

«Об этой льготе я узнала из официального канала Министерства социально-демографической и семейной политики в соцсети. Обратилась в органы соцзащиты, где мне помогли правильно оформить заявление на выплату. Подала документы через социальный портал министерства и в течение месяца деньги поступили на счет. Процедура очень простая. Такая мера поддержки является значительной помощью для бюджета семьи», – поделилась опытом Александра Лунина.

По словам старшего инспектора сектора контроля управления соцзащиты по Куйбышевскому району Самары Наталии Курочкиной, стоимость путевки в летний лагерь компенсируют в размере 50% от фиксированной Правительством Самарской области стоимости.

«Выплату получит тот родитель, который приобретал путевку. Важная деталь – лагерь должен числиться в региональном реестре таких учреждений. Получить компенсацию за летний отдых можно на каждого ребенка из семьи один раз в год», – пояснила специалист.

Например, семья Луниных еще получает ежемесячную компенсацию расходов на оплату ЖКУ, взносов на капремонт, покупку школьной формы, частичную компенсацию родительской платы за детский сад и денежную выплату на проезд. Кроме того, сейчас родители оформляют документы на получение семейного капитала за третьего ребенка.

«Как многодетная мама четверых детей, я хорошо понимаю, насколько важна для семей поддержка государства, - отмечает депутат Думы городского округа Самара, член партии «Единая Россия» Елена Свиридова. - Компенсация за самостоятельно приобретённые путёвки в детские лагеря – реальная возможность дать ребёнку полноценный отдых, не ломая семейный бюджет. Сегодня в области действует 42 меры поддержки многодетных семей, и мы будем делать всё, чтобы этот перечень расширялся и помощь становилась ещё доступнее».