Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе

В этом году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно. На оказание данной меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено более 93 млн. рублей.
 Предоставление мер социальной поддержки семей с детьми является частью национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.
Жительница Самары Александра Лунина – мама троих детей, старшему сыну 13 лет. В августе прошлого года подросток отдыхал в лагере «Циолковский». Это была его первая поездка в оздоровительный центр, и ему очень понравилось. А уже в сентябре семья получила компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку.
«Об этой льготе я узнала из официального канала Министерства социально-демографической и семейной политики в соцсети. Обратилась в органы соцзащиты, где мне помогли правильно оформить заявление на выплату. Подала документы через социальный портал министерства и в течение месяца деньги поступили на счет. Процедура очень простая. Такая мера поддержки является значительной помощью для бюджета семьи», – поделилась опытом Александра Лунина.
По словам старшего инспектора сектора контроля управления соцзащиты по Куйбышевскому району Самары Наталии Курочкиной, стоимость путевки в летний лагерь компенсируют в размере 50% от фиксированной Правительством Самарской области стоимости.
«Выплату получит тот родитель, который приобретал путевку. Важная деталь – лагерь должен числиться в региональном реестре таких учреждений. Получить компенсацию за летний отдых можно на каждого ребенка из семьи один раз в год», – пояснила специалист.
Сейчас в области действует 42 меры поддержки многодетных семей. 
Например, семья Луниных еще получает ежемесячную компенсацию расходов на оплату ЖКУ, взносов на капремонт, покупку школьной формы, частичную компенсацию родительской платы за детский сад и денежную выплату на проезд. Кроме того, сейчас родители оформляют документы на получение семейного капитала за третьего ребенка.
«Как многодетная мама четверых детей, я хорошо понимаю, насколько важна для семей поддержка государства, - отмечает депутат Думы городского округа Самара, член партии «Единая Россия» Елена Свиридова. - Компенсация за самостоятельно приобретённые путёвки в детские лагеря – реальная возможность дать ребёнку полноценный отдых, не ломая семейный бюджет. Сегодня в области действует 42 меры поддержки многодетных семей, и мы будем делать всё, чтобы этот перечень расширялся и помощь становилась ещё доступнее».

