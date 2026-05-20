В Самарском политехе завершается пусконаладка модернизированного суперкомпьютера

Высокопроизводительная вычислительная система – суперкомпьютер, объединяющий сотни процессоров и десятки узлов для выполнения вычислений со скоростью, недоступной бытовым устройствам, был построен в 2013 – 2017 годах. Он работает с производительностью в несколько терафлопсов (триллионов операций в секунду), позволяя политеховским учёным, в частности, вести расчёты свойств веществ на атомистическом уровне с помощью специализированного программного обеспечения, такого как VASP, GAUSSIAN, Quantum Espresso и др. Также он используется для обработки больших объёмов данных, машинного обучения, хранения баз данных и работы различных сервисов.

В течении последних лет на средства грантов РНФ (19-73-10026, 22-13-00062) были приобретены десять новых расчётных узлов к суперкомпьютеру, которые значительно повышают его возможности.

Завершить пусконаладку устройства с новыми модулями планируется к 1 июня. После этого его производительность увеличится до 30-40 терафлопсов, оперативная память составит 10 терабайт. Доступ к уникальной машине получат исследователи, у которых есть потребности в ресурсоёмких расчётах, например, инженеры, работающие в программе ANSYS.

Артём Кабанов, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия», ведущийнаучный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению:

- Доступ к такому сложному инструменту расчётов - это возможность проводить научные исследования высокого уровня, которые нельзя сделать с использованием обычного персонального компьютера. На основании анализа результатов, полученных с его помощью, мы можем, например, готовить публикации в высокорейтинговые научные журналы. Для студентов нашей кафедры предусмотрен специальный курсобучения работе на суперкомпьютере.

К слову, подобных вычислительных машин в России не более 100 штук.

