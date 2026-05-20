В Самарском политехе завершается пусконаладка модернизированного суперкомпьютера

Я нашел ошибку
Главные новости:
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-1.06
EUR 82.79
-1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе завершается пусконаладка модернизированного суперкомпьютера

306
Высокопроизводительная вычислительная система – суперкомпьютер, объединяющий сотни процессоров и десятки узлов для выполнения вычислений со скоростью, недоступной бытовым устройствам, был построен в 2013 – 2017 годах.

Высокопроизводительная вычислительная система – суперкомпьютер, объединяющий сотни процессоров и десятки узлов для выполнения вычислений со скоростью, недоступной бытовым устройствам, был построен в 2013 – 2017 годах. Он работает с производительностью в несколько терафлопсов (триллионов операций в секунду), позволяя политеховским учёным, в частности, вести расчёты свойств веществ на атомистическом уровне с помощью специализированного программного обеспечения, такого как VASP, GAUSSIAN, Quantum Espresso и др. Также он используется для обработки больших объёмов данных, машинного обучения, хранения баз данных и работы различных сервисов.
В течении последних лет на средства грантов РНФ (19-73-10026, 22-13-00062) были приобретены десять новых расчётных узлов к суперкомпьютеру, которые значительно повышают его возможности. 
Завершить пусконаладку устройства с новыми модулями планируется к 1 июня. После этого его производительность увеличится до 30-40 терафлопсов, оперативная память составит 10 терабайт. Доступ к уникальной машине получат исследователи, у которых есть потребности в ресурсоёмких расчётах, например, инженеры, работающие в программе ANSYS. 
Артём Кабанов, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия», ведущийнаучный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению:
- Доступ к такому сложному инструменту расчётов - это возможность проводить научные исследования высокого уровня, которые нельзя сделать с использованием обычного персонального компьютера. На основании анализа результатов, полученных с его помощью, мы можем, например, готовить публикации в высокорейтинговые научные журналы. Для студентов нашей кафедры предусмотрен специальный курсобучения работе на суперкомпьютере.
К слову, подобных вычислительных машин в России не более 100 штук.

 

Фото:  пресс-служба СамГТУ

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва появились две новые точки притяжения: "Райский сад" и Горка Покорителей космоса.
18 мая 2026, 16:11
Райский сад и Горка Покорителей космоса: в Ботаническом саду Самары появились две новые точки притяжения
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва появились две новые точки притяжения: "Райский сад" и Горка Покорителей космоса. Общество
810
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
12 мая 2026, 15:14
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета  - в полуфинале всероссийского конкурса
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в... Спорт
1405
Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и журналистики Самарского университета.
02 мая 2026, 17:07
Ушла из жизни Елена Кашина - профессор Самарского университета
Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и... Общество
1603
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
313
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
330
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
740
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
704
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
843
Весь список