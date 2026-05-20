В губернии стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026

20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
В губернии стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026

В Самарской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профмастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В Самарской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профмастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования объединят почти 200 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. 
Отборочные соревнования в регионе проходят с 18 мая по 5 июня по 10 компетенциям на 7 специализированных площадках образовательных организаций региона. Всего участие в них примут около 200 человек в 3 категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты». Первыми к испытаниям на площадке Поволжского государственного колледжа приступили студенты по компетенции «Сетевое и системное администрирование».
 «Абилимпикс» всегда был больше, чем соревнование по профессиональному мастерству. Это полноценная экосистема поддержки людей с ограничениями по здоровью, объединяющая образование, бизнес и социальную сферу. В движении «Абилимпикс» каждый может построить индивидуальную карьерную траекторию – от профориентации до стабильного трудоустройства. Мы видим результат: более 93% участников движения находят работу», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Отборочный этап чемпионата охватит все федеральные округа страны. Оценивать задания участников будут 735 экспертов из 54 регионов. Имена конкурсантов, которые представят свои регионы на финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 станут известны в июле. 
«Для многих конкурсантов отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» становится первым серьёзным профессиональным испытанием за пределами своего региона. Здесь участники оказываются в новой конкурентной среде, знакомятся с представителями других регионов, получают возможность увидеть разные подходы к обучению и выполнению конкурсных заданий. Именно такие встречи часто становятся точкой роста: помогают шире взглянуть на профессию, серьёзнее относиться к собственному развитию и ставить перед собой более высокие профессиональные цели», – поделилась руководитель Регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Жолобова. 
Чемпионат «Абилимпикс» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Оператор проекта – Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.

 

 

Фото: министерство образования Самарской области

