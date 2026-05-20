В губернии стартовал отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026

В Самарской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профмастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования объединят почти 200 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Отборочные соревнования в регионе проходят с 18 мая по 5 июня по 10 компетенциям на 7 специализированных площадках образовательных организаций региона. Всего участие в них примут около 200 человек в 3 категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты». Первыми к испытаниям на площадке Поволжского государственного колледжа приступили студенты по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

«Абилимпикс» всегда был больше, чем соревнование по профессиональному мастерству. Это полноценная экосистема поддержки людей с ограничениями по здоровью, объединяющая образование, бизнес и социальную сферу. В движении «Абилимпикс» каждый может построить индивидуальную карьерную траекторию – от профориентации до стабильного трудоустройства. Мы видим результат: более 93% участников движения находят работу», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отборочный этап чемпионата охватит все федеральные округа страны. Оценивать задания участников будут 735 экспертов из 54 регионов. Имена конкурсантов, которые представят свои регионы на финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 станут известны в июле.

«Для многих конкурсантов отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» становится первым серьёзным профессиональным испытанием за пределами своего региона. Здесь участники оказываются в новой конкурентной среде, знакомятся с представителями других регионов, получают возможность увидеть разные подходы к обучению и выполнению конкурсных заданий. Именно такие встречи часто становятся точкой роста: помогают шире взглянуть на профессию, серьёзнее относиться к собственному развитию и ставить перед собой более высокие профессиональные цели», – поделилась руководитель Регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Жолобова.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Оператор проекта – Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.

