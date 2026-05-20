Школьники Самары прошли обучение по первой помощи

В самарском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел необычный урок для семиклассников из школы № 92. Вместо привычных тетрадей ребята осваивали жгуты и турникеты - инструменты, которые в экстремальной ситуации могут сохранить человеку жизнь.

Занятие по первой помощи провела Ирина Каштанова - координатор молодежки Народного фронта в Самарской области и инструктор-доброволец центра тактической подготовки «Архангел». Она регулярно обучает школьников и студентов приемам первой помощи с элементами тактической медицины, а также участвует в патриотических и добровольческих проектах.

«Сейчас ситуация не очень стабильна, и я хочу передавать свои знания, чтобы как можно больше людей в нашем регионе умели помогать пострадавшему. Конечно, желаю, чтобы эти знания никогда не пригодились, но лучше пусть они у ребят будут», — поделилась Ирина Каштанова.

В ходе занятия школьникам объяснили, что массивное кровотечение можно получить не только на поле боя, но и в мирной жизни - при ДТП, падении с высоты, ударе об острые предметы или даже в бытовой ссоре. Также ребятам рассказали о правилах поведения при обстреле или атаке БПЛА.

Под руководством инструктора семиклассники на практике отработали наложение жгута ленточного типа на руку и ногу, его фиксацию зубами или через шею, а также освоили турникетную систему на разных частях тела. Ребята учились останавливать кровь прижатием артерии к кости и правильно вызывать скорую помощь - называть диспетчеру главное: что случилось, где, сколько пострадавших и какая помощь уже оказана.

Гостями встречи стали советник Губернатора Самарской области, участник «Школы Героев» Сергей Гайко и генеральный директор АНО «Сильная Страна» Максим Пахомов.