В Самаре столкнулись два мотоциклиста

19 мая в Промышленном районе Самары в 22:55 35-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki GSX-S1000, двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Губанова в направлении проспекта Кирова. В пути следования, возле дома №363Б, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с мотоциклом Honda CBR1000, под управлением 36-летнего мужчины, движущимся в попутном направлении. Оба водителя, которые в момент происшествия были в мотоциклетных экипировках и шлемах, госпитализированы.