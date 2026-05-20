Ветеран СВО нашел себя на предприятии Самары при содействии кадрового центра «Работа России»

Кадровые центры «Работа России» Самарской области продолжают оказывать адресную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Одним из примеров успешного трудоустройства стал ветеран СВО Николай Бережной, который после демобилизации нашел работу на предприятии АО «Авиаагрегат».

Николай Бережной — кадровый офицер, выпускник военного училища связи в Санкт-Петербурге. Службу проходил в мотострелковых войсках, где прошел путь до начальника связи полка. За выполнение боевых задач награжден государственными наградами. Во время участия в специальной военной операции получил тяжелое ранение и был демобилизован в январе 2026 года.

После возвращения к гражданской жизни Николай обратился в кадровый центр «Работа России» за содействием в трудоустройстве. Специалисты помогли ветерану составить резюме, подобрать подходящие вакансии и выстроить индивидуальную траекторию трудоустройства с учетом его профессионального опыта и состояния здоровья.

«Было составлено резюме в связи с моим опытом работы и образования. Через какое-то время пошли первые отклики, и я прошел успешное собеседование в «Авиаагрегате», — рассказал Николай Бережной.

Уже в марте 2026 года ветеран был трудоустроен в АО «Авиаагрегат» на должность специалиста по информационной безопасности.

Как отметил директор по персоналу АО «Авиаагрегат» Александр Голубев, профессиональный опыт и профильное образование Николая полностью соответствовали требованиям предприятия.

«После прохождения этапов собеседования было принято решение о трудоустройстве Николая на наше предприятие. Сегодня это полноценный сотрудник, который качественно выполняет весь необходимый функционал», — подчеркнул Александр Голубев.

В кадровых центрах «Работа России» сопровождение участников СВО осуществляется в индивидуальном формате. Специалисты оказывают помощь в подборе вакансий, профессиональной ориентации, организации обучения и повышении квалификации.

«Мы можем предоставить участникам специальной военной операции меры государственной поддержки — профориентацию, профессиональное обучение, помощь в построении дальнейшей карьерной траектории. Сегодня особенно востребованы программы национального проекта «Кадры», включающие более 100 направлений обучения», — отметила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения кадрового центра «Работа России» м.р. Волжский и г. Самара Елена Сысцова.

Сегодня Николай Бережной продолжает профессиональное развитие и успешно адаптируется к гражданской жизни. В кадровом центре «Работа России» подчеркивают, что поддержка ветеранов специальной военной операции остается одним из приоритетных направлений работы.

Подробная информация о работе Кадрового центра «Работа России» Самарской области и актуальных вакансиях доступна на портале trudvsem.ru и по телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области