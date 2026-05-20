Ветеран СВО нашел себя на предприятии Самары при содействии кадрового центра «Работа России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-1.06
EUR 82.79
-1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветеран СВО нашел себя на предприятии Самары при содействии кадрового центра «Работа России»

158
Ветеран СВО нашел себя на предприятии Самары при содействии кадрового центра «Работа России»

Кадровые центры «Работа России» Самарской области продолжают оказывать адресную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Одним из примеров успешного трудоустройства стал ветеран СВО Николай Бережной, который после демобилизации нашел работу на предприятии АО «Авиаагрегат».

Николай Бережной — кадровый офицер, выпускник военного училища связи в Санкт-Петербурге. Службу проходил в мотострелковых войсках, где прошел путь до начальника связи полка. За выполнение боевых задач награжден государственными наградами. Во время участия в специальной военной операции получил тяжелое ранение и был демобилизован в январе 2026 года.

После возвращения к гражданской жизни Николай обратился в кадровый центр «Работа России» за содействием в трудоустройстве. Специалисты помогли ветерану составить резюме, подобрать подходящие вакансии и выстроить индивидуальную траекторию трудоустройства с учетом его профессионального опыта и состояния здоровья.

«Было составлено резюме в связи с моим опытом работы и образования. Через какое-то время пошли первые отклики, и я прошел успешное собеседование в «Авиаагрегате», — рассказал Николай Бережной.

Уже в марте 2026 года ветеран был трудоустроен в АО «Авиаагрегат» на должность специалиста по информационной безопасности.

Как отметил директор по персоналу АО «Авиаагрегат» Александр Голубев, профессиональный опыт и профильное образование Николая полностью соответствовали требованиям предприятия.

«После прохождения этапов собеседования было принято решение о трудоустройстве Николая на наше предприятие. Сегодня это полноценный сотрудник, который качественно выполняет весь необходимый функционал», — подчеркнул Александр Голубев.

В кадровых центрах «Работа России» сопровождение участников СВО осуществляется в индивидуальном формате. Специалисты оказывают помощь в подборе вакансий, профессиональной ориентации, организации обучения и повышении квалификации.

«Мы можем предоставить участникам специальной военной операции меры государственной поддержки — профориентацию, профессиональное обучение, помощь в построении дальнейшей карьерной траектории. Сегодня особенно востребованы программы национального проекта «Кадры», включающие более 100 направлений обучения», — отметила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения кадрового центра «Работа России» м.р. Волжский и г. Самара Елена Сысцова.

Сегодня Николай Бережной продолжает профессиональное развитие и успешно адаптируется к гражданской жизни. В кадровом центре «Работа России» подчеркивают, что поддержка ветеранов специальной военной операции остается одним из приоритетных направлений работы.

Подробная информация о работе Кадрового центра «Работа России» Самарской области и актуальных вакансиях доступна на портале trudvsem.ru и по телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
147
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
234
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
721
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
670
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
829
Весь список