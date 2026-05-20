В Тольятти стартует парусный сезон: 20 экипажей выйдут на воду в честь Дня Волги

Сегодня, 20 мая, в акватории Куйбышевского водохранилища официально открывается сезон вечерних гонок крейсерских яхт. Первая регата года приурочена к празднованию Дня Волги. На старт напротив памятника Татищеву выйдут около 20 экипажей.



Отход судов от причалов начнется в 18:00, а стартовый сигнал прозвучит ровно в 18:30. В зависимости от силы ветра гонка продлится от 1,5 до 2 часов. Для яхтсменов это традиционный тестовый выход: первая регата позволяет проверить работу оборудования после зимнего хранения и восстановить навыки слаженной командной работы перед официальными стартами.



В регате примут участие крейсерские яхты разных классов: от массовых «Микро», отечественных «Рикошет 901», «Картер-30» и «Ракета-800» до импортных Beneteau и Archambault.



Эта гонка открывает череду масштабных парусных стартов - уже в следующую среду, 27 мая, состоится регата в честь Дня Самарской прессы. Обе гонки станут генеральной репетицией перед главным марафоном лета - Кубком сезона, который включает в себя 12 сложнейших этапов по средам с июня по август.



Михаил Мейтис, организатор регаты и автор проекта «Яхтинг для всех»:

«Первая гонка в сезоне - это всегда особенный азарт и проверка на прочность. Для наших участников вечерние регаты по средам - это любимое хобби, где владельцы яхт и их преданные экипажи борются за звание сильнейших в Тольятти. Впереди у нас насыщенное лето: Кубок Гуняшова, знаменитые "Легенды Жигулей", Кубок Высоцкого, Кубок Кульбицкого и осенние марафоны. Параллельно с этим на нашей акватории пройдет около двух десятков официальных областных и всероссийских соревнований под эгидой ВФПС. Тольяттинцев ждет потрясающий, красивый и очень динамичный парусный сезон!»



Календарь ключевых регат крейсерских яхт в Тольятти на 2026 год:

20 и 27 мая - Майские гонки (День Волги и День Самарской прессы)

Июнь - Август (каждую среду) - Кубок сезона (12 гонок)

29-31 мая и 5-7 июня - Кубок Гуняшова

13 июня - Регата «Легенды Жигулей»

25 июля - Кубок Высоцкого

31 июля - 2 августа и 7-9 августа - Кубок Кульбицкого

2, 9, 16 сентября - Осенний марафон

12 сентября - Регата «Бабье лето»



Лучшая точка на берегу для наблюдения за стартом парусных гонок: смотровая площадка у памятника Татищеву.