В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
В Тольятти стартует парусный сезон: 20 экипажей выйдут на воду в честь Дня Волги

Сегодня, 20 мая, в акватории Куйбышевского водохранилища официально открывается сезон вечерних гонок крейсерских яхт. Первая регата года приурочена к празднованию Дня Волги. На старт напротив памятника Татищеву выйдут около 20 экипажей.

Отход судов от причалов начнется в 18:00, а стартовый сигнал прозвучит ровно в 18:30. В зависимости от силы ветра гонка продлится от 1,5 до 2 часов. Для яхтсменов это традиционный тестовый выход: первая регата позволяет проверить работу оборудования после зимнего хранения и восстановить навыки слаженной командной работы перед официальными стартами.

В регате примут участие крейсерские яхты разных классов: от массовых «Микро», отечественных «Рикошет 901», «Картер-30» и «Ракета-800»  до импортных Beneteau и Archambault.

Эта гонка открывает череду масштабных парусных стартов - уже в следующую среду, 27 мая, состоится регата в честь Дня Самарской прессы. Обе гонки станут генеральной репетицией перед главным марафоном лета - Кубком сезона, который включает в себя 12 сложнейших этапов по средам с июня по август.

Михаил Мейтис, организатор регаты и автор проекта «Яхтинг для всех»:
«Первая гонка в сезоне - это всегда особенный азарт и проверка на прочность. Для наших участников вечерние регаты по средам - это любимое хобби, где владельцы яхт и их преданные экипажи борются за звание сильнейших в Тольятти. Впереди у нас насыщенное лето: Кубок Гуняшова, знаменитые "Легенды Жигулей", Кубок Высоцкого, Кубок Кульбицкого и осенние марафоны. Параллельно с этим на нашей акватории пройдет около двух десятков официальных областных и всероссийских соревнований под эгидой ВФПС. Тольяттинцев ждет потрясающий, красивый и очень динамичный парусный сезон!»

Календарь ключевых регат крейсерских яхт в Тольятти на 2026 год:
20 и 27 мая - Майские гонки (День Волги и День Самарской прессы)
Июнь - Август (каждую среду) - Кубок сезона (12 гонок)
29-31 мая и 5-7 июня - Кубок Гуняшова
13 июня - Регата «Легенды Жигулей»
25 июля - Кубок Высоцкого
31 июля - 2 августа и 7-9 августа - Кубок Кульбицкого
2, 9, 16 сентября - Осенний марафон
12 сентября - Регата «Бабье лето»

Лучшая точка на берегу для наблюдения за стартом парусных гонок: смотровая площадка у памятника Татищеву.

