В Кинельском районе полицейские помогли молодой автомобилистке

Полицейские Самарской области не остаются равнодушными к проблемам граждан, оказывая помощь, попавшим в трудную ситуацию

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.

Полицейские остановились, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что автомобиль заглох, а установить знак аварийной остановки девушка не смогла из-за заблокированного багажника. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность на дорожном участке, извлекли аварийный знак, проверили техническое состояние транспортного средства и установили, что автомобиль нуждается в эвакуации. В связи с ухудшением погодных условий инспекторы предложили девушке ожидать прибытия спецтехники в салоне патрульного автомобиля. После того как неисправный автомобиль эвакуировали, а полицейские убедились, что жизни и здоровью местной жительницы ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к несению службы. Автовладелица поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к случившемуся.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную дорожную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/

