Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников

Дачный сезон давно перестал быть коротким летним отдыхом, многие живут там все лето. Однако часто аптеки находятся в дали от садовых участков, а скорая в таких районах иногда задерживается на часы. Сердечникам особенно важно собрать правильную аптечку для экстренных случаев, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т. д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150−300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», — рассказал врач.

В-третьих, важно, чтобы в дачной аптечке был электронный тонометр с проверенной точностью.

«В-четвертых, в аптечке нужно хранить список ваших диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, — он должен быть на видном месте. Вся эта информация нужна для сотрудников скорой помощи. В-пятых, важно иметь заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб. Можно использовать кнопочный и хранить его прямо в аптечке, но важно следить за его зарядом», — заключил доктор.

Эта памятка не заменяет консультации вашего кардиолога. Перед началом дачного сезона, особенно при наличии хронических болезней, обсудите с врачом допустимый уровень нагрузки и индивидуальный план профилактики.