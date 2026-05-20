В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Россиянам рассказали, что должно быть в дачной аптечке у сердечников

Дачный сезон давно перестал быть коротким летним отдыхом, многие живут там все лето. Однако часто аптеки находятся в дали от садовых участков, а скорая в таких районах иногда задерживается на часы. Сердечникам особенно важно собрать правильную аптечку для экстренных случаев, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т. д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150−300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», — рассказал врач.

В-третьих, важно, чтобы в дачной аптечке был электронный тонометр с проверенной точностью.

«В-четвертых, в аптечке нужно хранить список ваших диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, — он должен быть на видном месте. Вся эта информация нужна для сотрудников скорой помощи. В-пятых, важно иметь заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб. Можно использовать кнопочный и хранить его прямо в аптечке, но важно следить за его зарядом», — заключил доктор.

Эта памятка не заменяет консультации вашего кардиолога. Перед началом дачного сезона, особенно при наличии хронических болезней, обсудите с врачом допустимый уровень нагрузки и индивидуальный план профилактики.

