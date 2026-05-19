В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

225
Всемирная организация здравоохранения и Совет по мониторингу глобальной готовности предупредили о растущем риске новой крупной пандемии. В новом докладе говорится, что вспышки инфекций происходят чаще, а их последствия становятся тяжелее для людей, экономики и государств.

Эксперты заявили, что мир не стал безопаснее после пандемии коронавируса и крупных вспышек Эболы. По их оценке, подготовка к новым угрозам отстает от реальных рисков.

В докладе отмечается, что страны начали новые программы защиты, но этого недостаточно. Ситуацию ухудшают политические конфликты, проблемы с экологией, активные международные поездки и сокращение помощи бедным государствам.

Особую тревогу вызывает доступ к вакцинам, тестам и лекарствам. По данным авторов доклада, вакцины от оспы обезьян дошли до бедных стран почти через два года после начала вспышки. Это оказалось даже медленнее, чем при распространении вакцин от коронавируса.

Эксперты также считают, что новые эпидемии бьют не только по медицине. Они усиливают недоверие к властям, провоцируют споры в обществе и делают страны слабее перед следующей угрозой.

В Совете по мониторингу глобальной готовности считают, что в ближайшей перспективе новый опасный вирус может ударить по миру, который стал более разобщенным, более закредитованным и хуже готовым защищать людей.

При этом специалисты отмечают, что технологии и искусственный интеллект могут помочь быстрее отслеживать новые угрозы. Но без контроля такие инструменты, наоборот, способны усилить неравенство и оставить часть стран без защиты.

Авторы доклада призвали создать постоянный независимый механизм оценки пандемических рисков, обеспечить равный доступ к вакцинам, тестам и лечению, а также заранее выделять деньги на подготовку и первые меры при новой вспышке, пишет МК.

Здравоохранение
19 мая 2026  11:54
Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике
19 мая 2026  11:49
Юные жители Челно-Вершинского района получают помощь в обновленной детской поликлинике
221
Экстренная помощь понадобилась ученице 3 класса, которая на уроке начала задыхаться. Медсестра Самарской горбольницы № 5 Елена Скугарева находилась в школе и немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной реанимации.
18 мая 2026  17:31
Самарская медсестра спасла жизнь ребенку
703
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
17 мая 2026  12:40
Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках
1139
Врач-бактериолог Вера Бондарчук: через грязные руки передаются кишечные инфекции.
16 мая 2026  19:56
Бактериолог рассказала о рисках передачи инфекций через руки
1522
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях.
15 мая 2026  16:49
В Сергиевском районе работает новый ФАП
1362
Благодаря мероприятиям национального проекта
15 мая 2026  15:04
Автопарк Самарской горбольницы №6 полностью укомплектован
1303
Врач-дерматовенеролог Михайлова: главная ошибка при SPF — недостаточное нанесение.
14 мая 2026  21:58
Врач рассказала об ошибках при использовании солнцезащитных средств
1328
Главный внештатный специалист минздра СО по медицинской профилактике Людмила Слепнева: 
14 мая 2026  19:12
5 фактов о гипертонии, которые нужно знать каждому
1436
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Старые Сосны Клявлинского района более 300 жителей получают помощь в современных условиях.
14 мая 2026  18:43
В Клявлинском районе открылся новый ФАП
1364
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16315
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
602
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
552
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
758
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1453
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1398
