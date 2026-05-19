ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Всемирная организация здравоохранения и Совет по мониторингу глобальной готовности предупредили о растущем риске новой крупной пандемии. В новом докладе говорится, что вспышки инфекций происходят чаще, а их последствия становятся тяжелее для людей, экономики и государств.

Эксперты заявили, что мир не стал безопаснее после пандемии коронавируса и крупных вспышек Эболы. По их оценке, подготовка к новым угрозам отстает от реальных рисков.

В докладе отмечается, что страны начали новые программы защиты, но этого недостаточно. Ситуацию ухудшают политические конфликты, проблемы с экологией, активные международные поездки и сокращение помощи бедным государствам.

Особую тревогу вызывает доступ к вакцинам, тестам и лекарствам. По данным авторов доклада, вакцины от оспы обезьян дошли до бедных стран почти через два года после начала вспышки. Это оказалось даже медленнее, чем при распространении вакцин от коронавируса.

Эксперты также считают, что новые эпидемии бьют не только по медицине. Они усиливают недоверие к властям, провоцируют споры в обществе и делают страны слабее перед следующей угрозой.

В Совете по мониторингу глобальной готовности считают, что в ближайшей перспективе новый опасный вирус может ударить по миру, который стал более разобщенным, более закредитованным и хуже готовым защищать людей.

При этом специалисты отмечают, что технологии и искусственный интеллект могут помочь быстрее отслеживать новые угрозы. Но без контроля такие инструменты, наоборот, способны усилить неравенство и оставить часть стран без защиты.

Авторы доклада призвали создать постоянный независимый механизм оценки пандемических рисков, обеспечить равный доступ к вакцинам, тестам и лечению, а также заранее выделять деньги на подготовку и первые меры при новой вспышке, пишет МК.