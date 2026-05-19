В Самарской области вода в Волге прогрелась до 16°C

В Самарской области установилась по-настоящему летняя погода. В эти дни столбики термометров в регионе стабильно превышают отметку +30°C, и жители областного центра вовсю радуются жаре, пишет ГТРК-Самара.

Разумеется, такая погода напрямую влияет и на прогрев воды в открытых водоемах. По данным Приволжского УГМС, на 19 мая, температура воды в реке Волге у берегов Самары поднялась до +12°C. Примерно такие же показатели фиксируются и в районе Тольятти — вода там тоже прогрелась примерно до +12°C.

Однако настоящим сюрпризом для метеорологов и местных жителей стала Сызрань. В этом городе Волга уже значительно теплее — столбики термометров на гидропостах показывают целых +16°C.

На этой неделе синоптики обещают самарцам тридцатиградусную жару. Такая погода - настоящее испытание даже для здоровых людей. Что уж говорить о пожилых, детях и тех, у кого «букет» хронических болезней. Ведущий эксперт Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Геннадий Неудахин составил инструкцию по выживанию.