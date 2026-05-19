Планетарий в Самаре построен на 37%

На 19 мая 2026 года строительство музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» завершено на 37%. Работы ведутся по плану, ввод в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2027 года. Основные работы включают возведение стен, перекрытий, фундаментов и подготовку внутренних пространств, пишет ПроГородСамара.

Изначально открытие планетария планировалось на 2024 год, но было перенесено из-за несоответствия проекта требованиям и роста цен на оборудование. Сейчас открытие запланировано на 2027 год с учетом доработки документации.

Комплекс будет состоять из двух подземных и трех надземных этажей с сферическим сооружением в форме Луны. Основной достопримечательностью станет звездный зал на 228 мест.