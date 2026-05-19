В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут

Власти Самары начали искать перевозчика на 89-й автобусный маршрут. Информация об этом появилась на официальном сайте горадминистрации.

Протяженность — 22,15 километра, проходит от НФС до улицы Дзержинского. Нужны 55 машин малого класса длиной от 5 до 7,5 метров. Речь идет о регулярных перевозках по нерегулируемым тарифам.

Начинать движение нужно с 6:00, заканчивать — в 22:00. Интервалы — 10-30 минут.

Заявки на участие в торгах принимают с 19 мая по 8 июня (в этот же день подведут итоги) на улице Некрасовской, 56, пишет «МК в Самаре».