В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Второй этап капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой начался в Самаре

На участке общей протяженностью 2,5 км в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло подрядчик муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» завершил демонтаж изношенной рельсошпальной решетки и приступил к обустройству ливнево-дренажной системы.

Перед монтажом ливнево-дренажной системы и укладкой нового щебеночного основания специалисты провели разметку территории, выполнили планировку грунта и подготовили траншеи для дренажных коммуникаций. В настоящее время организован завоз строительных материалов, необходимых для основного этапа работ, в том числе щебня, дренажных труб и элементов крепления.

 Напомним, в связи с капремонтом трамвайных путей участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского электротранспорта в обоих направлениях. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: samadm.ru/media/news..., samadm.ru/media/news....

 

В Самарской области ищут перевозчика на три речных маршрута
13 мая 2026, 09:00
Перевозчик должен будет приступить к оказанию услуг 1 июня и осуществлять их до 30 августа 2026 года. Транспорт
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
10 мая 2026, 14:11
АНО появилось осенью 2025-го и должно было заниматься реформами в профильной сфере и современными технологиями в ней. Транспорт
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
09 мая 2026, 13:34
Причиной стал капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учетом новых схем движения. Транспорт
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
12 мая 2026  20:17
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
