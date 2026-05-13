Второй этап капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой начался в Самаре

На участке общей протяженностью 2,5 км в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло подрядчик муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» завершил демонтаж изношенной рельсошпальной решетки и приступил к обустройству ливнево-дренажной системы.

Перед монтажом ливнево-дренажной системы и укладкой нового щебеночного основания специалисты провели разметку территории, выполнили планировку грунта и подготовили траншеи для дренажных коммуникаций. В настоящее время организован завоз строительных материалов, необходимых для основного этапа работ, в том числе щебня, дренажных труб и элементов крепления.

Напомним, в связи с капремонтом трамвайных путей участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского электротранспорта в обоих направлениях. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.