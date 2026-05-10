В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта

В регионе приостановила работу автономная некоммерческая организация «Самара. Транспорт, удобный для жизни». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства губернии.

АНО появилось осенью 2025-го и должно было заниматься реформами в профильной сфере и современными технологиями в ней. Учредителем был областной Минтранс.

Однако организация не просуществовала и года. В четверг появилось постановление регионального правительства о ликвидации. Причина не разглашается. Однако документ вступил в силу с того же дня, пишет Самара-МК.