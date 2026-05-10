«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году
В России месяц ищут фуру с узбекскими пчелами
Врач назвал обязательные лекарства в летней аптечке
на юге России отменили ограничения по полетам
«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» за сохранение места в элите
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В летнее время аптечку обязательно нужно пополнить препаратами для регидратации на случай отравлений. Также необходимы средства от укусов насекомых, лекарства для облегчения укачивания и антисептики для своевременной обработки ссадин. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Костечко, врач общей практики Юсуповской больницы.

По словам эксперта, летом повышается риск физических травм из-за повышения уровня активности вне дома, поэтому в аптечке стоит хранить «Хлоргексидин», «Мирамистин», бинты и пластыри для обработки свежих ран и ссадин.

Также существует вероятность укусов насекомых – в этом случае успокоить кожу помогут «Азудол», спрей-бальзам «Москитол», спрей «Белодерм Экспресс» и другие.

Врач отмечает, что лето – это благоприятный сезон для распространения различных кишечных инфекций вирусного происхождения – энтеровирусов, ротавирусов.

«В жаркую погоду продукты, особенно оставленные на солнце, быстрее портятся, из-за чего чаще случаются отравления. Для таких случаев держим в аптечке препараты для регидратации («Регидрон»), спазмолитики («Тримедат», «Но-шпа»), энтеросорбенты («Смекта», «Полисорб» или «Энтеросгель»). При рвоте и диарее быстрее всего наступает обезвоживание, особенно у детей», – напомнил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Перед поездкой специалист советует проверить наличие в аптечке средств от укачивания.

«Жара и духота усиливают симптомы, поэтому средства на такой случай тоже пригодятся. Существуют такие препараты, как, например, «Драмина». Могут помочь и мятные конфетки», – отметил Костечко.

Здравоохранение
Врач назвал обязательные лекарства в летней аптечке
10 мая 2026  13:11
Роспотребнадзор рассказал о «щите» против хантавируса
10 мая 2026  10:24
Роспотребнадзор рассказал о «щите» против хантавируса
376
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
8 мая 2026  15:33
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
758
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
7 мая 2026  17:49
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
1145
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту.
7 мая 2026  16:49
В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту
1164
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
6 мая 2026  18:50
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
1425
Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития.
6 мая 2026  18:31
Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке
1308
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
6 мая 2026  15:21
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
1119
«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре до 10 мая
6 мая 2026  13:32
«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре до 10 мая
1037
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
5 мая 2026  17:39
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
1357
