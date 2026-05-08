В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена. В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.

Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении. Теперь в современном медицинском пункте имеется необходимое оборудование для оказания медпомощи. Жителям больше не нужно ездить в центральную районную больницу - первичную помощь они могут получить в своём селе.

«С открытием нового ФАПа качество оказания медицинской помощи значительно улучшилось. Оснащение соответствует последним требованиям, оборудование современное. Теперь в медицинский пункт могут приезжать узкие специалисты – гинеколог, окулист, хирург – и принимать пациентов прямо на месте. Местные жители очень довольны», – отметил и.о. главного врача Похвистневской больницы Николай Микаскин.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО