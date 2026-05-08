Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
Пожарные отработали действия при возгорании в административном здании в Самаре
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
12 и 13 мая «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы в Самаре.
«РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
Самарские спортсмены-туристы готовы к участию в «Туриаде ПФО – 2026»
В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Наш регион примет участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 

91
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена. В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении. Теперь в современном медицинском пункте имеется необходимое оборудование для оказания медпомощи. Жителям больше не нужно ездить в центральную районную больницу - первичную помощь они могут получить в своём селе.
«С открытием нового ФАПа качество оказания медицинской помощи значительно улучшилось. Оснащение соответствует последним требованиям, оборудование современное. Теперь в медицинский пункт могут приезжать узкие специалисты – гинеколог, окулист, хирург – и принимать пациентов прямо на месте. Местные жители очень довольны», – отметил и.о. главного врача Похвистневской больницы Николай Микаскин.
Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту.
07 мая 2026, 16:49
В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту. Здравоохранение
848
Врач Зарема Тен: наш биологический возраст зависит от образа жизни.
06 мая 2026, 21:42
Врач рассказала о связи биологического возраста с образом жизни
Врач Зарема Тен: наш биологический возраст зависит от образа жизни. Общество
829
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
06 мая 2026, 18:50
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и... Здравоохранение
1023
Здравоохранение
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
8 мая 2026  15:33
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
91
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
7 мая 2026  17:49
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
756
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту.
7 мая 2026  16:49
В Клиниках СамГМУ впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту
854
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
6 мая 2026  18:50
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
1029
Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития.
6 мая 2026  18:31
Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке
1025
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
6 мая 2026  15:21
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
854
«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре до 10 мая
6 мая 2026  13:32
«Горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита работает в Самаре до 10 мая
737
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
5 мая 2026  17:39
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
1057
Врач-невролог Самарской больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина: 
5 мая 2026  16:59
Врач-невролог: как сохранить молодость мозга в серебряном возрасте
1053
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
4 мая 2026  16:21
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
1148
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16287
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
141
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
271
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
355
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
650
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
868
Весь список