Пожарные отработали действия при возгорании в административном здании в Самаре

В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района. Особое внимание уделялось проверке взаимодействия с дежурным персоналом и администрацией объекта, аварийными службами и службами жизнеобеспечения при массовом скоплении людей.

По легенде учений, возгорание в зале заседаний на втором этаже здания Администрации произошло из-за короткого замыкания электрооборудования. Огонь быстро охватил помещение и начал распространяться по горючей отделке здания, вызвав сильное задымление.

Сотрудники Администрации незамедлительно сообщили о происшествии по телефону «101», оповестили всех находящихся в здании, отключили электричество и приступили к организации эвакуации.

Получив сигнал тревоги, к месту условного пожара оперативно прибыли подразделения 3 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Самарской области. Звенья газодымозащитной службы приступили к обследованию здания на предмет наличия людей и очага возгорания. В это время другие участники учений разворачивали рукавные и магистральные линии для подачи воды.

