Пять предприятий региона получили знак «Самарский продукт»

Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании Комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области.

Основная цель проекта «Самарский продукт. Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары и повышать их узнаваемость. Значимость такой поддержки ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, подчеркивая, что от успешности работы бизнеса напрямую зависит развитие области и благополучие её жителей.

В работе Комиссии приняла участие Председатель Общественного совета федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» Ирина Михайловская.

«Проект «Выбирай своё» является важным элементом комплексной работы по укреплению технологического и экономического суверенитета нашего региона. Поддерживая местных производителей, мы не только обеспечиваем эффективное импортозамещение, но и создаем условия для развития конкурентоспособных отечественных брендов», - прокомментировала Ирина Михайловская.

«Региональная символика «Самарский продукт» — это знак качества, который помогает нашим предпринимателям находить своего покупателя и укреплять доверие к продукции, произведенной на родной земле», — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Ряды обладателей знака «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» пополнили производители товаров широкого спектра:

- ООО «КЛЭЙ ФАН» (воздушный пластилин, тесто для лепки, слаймы);

- ООО «Арт-Лайт» (книги, альбомы, репродукции картин в багете, постеры, открытки, учебные пособия);

- ООО «ТЕСВЕЛ» (адсорбционные генераторы азота);

- ИП Выдрина Анастасия Александровна (верхняя и спортивная одежда, футболки, поло, лонгсливы, а также профессиональная форма для хоккея, волейбола, футбола и баскетбола);

- ООО «Торгово-производственная компания Брик» (промышленное оборудование).

Использование символики «Самарский продукт» открывает перед компаниями новые возможности: повышение доверия потребителей, укрепление имиджа бренда, участие в специализированных выставках и получение приоритетной поддержки от правительства Самарской области.

На сегодняшний день уже 464 предприятия гордятся правом использования этого знака, а общее количество наименований товаров, маркированных региональным брендом, превысило 4000 единиц.

«Растущее число участников проекта говорит об уверенности местных производителей в качестве своей продукции и их заинтересованности в продвижении на рынке. Наша задача – создать благоприятные условия для развития самарского бизнеса. Брендирование символикой проекта позволяет получить льготные условия для участия в ярмарках, продвигать товары на интернет-ресурсах проекта, а также получать содействие в участии в крупных выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных», – подчеркивает Денис Гурков.

Напоминаем, что заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru

