Пять предприятий региона получили знак «Самарский продукт»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Пять предприятий региона получили знак «Самарский продукт»

360
Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции.

Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании Комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области.
Основная цель проекта «Самарский продукт. Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары и повышать их узнаваемость. Значимость такой поддержки ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, подчеркивая, что от успешности работы бизнеса напрямую зависит развитие области и благополучие её жителей.
В работе Комиссии приняла участие Председатель Общественного совета федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» Ирина Михайловская. 
«Проект «Выбирай своё» является важным элементом комплексной работы по укреплению технологического и экономического суверенитета нашего региона. Поддерживая местных производителей, мы не только обеспечиваем эффективное импортозамещение, но и создаем условия для развития конкурентоспособных отечественных брендов», - прокомментировала Ирина Михайловская.
«Региональная символика «Самарский продукт» — это знак качества, который помогает нашим предпринимателям находить своего покупателя и укреплять доверие к продукции, произведенной на родной земле», — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Ряды обладателей знака «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» пополнили производители товаров широкого спектра: 
- ООО «КЛЭЙ ФАН» (воздушный пластилин, тесто для лепки, слаймы);
- ООО «Арт-Лайт» (книги, альбомы, репродукции картин в багете, постеры, открытки, учебные пособия);
- ООО «ТЕСВЕЛ» (адсорбционные генераторы азота);
- ИП Выдрина Анастасия Александровна (верхняя и спортивная одежда, футболки, поло, лонгсливы, а также профессиональная форма для хоккея, волейбола, футбола и баскетбола);
- ООО «Торгово-производственная компания Брик» (промышленное оборудование).
Использование символики «Самарский продукт» открывает перед компаниями новые возможности: повышение доверия потребителей, укрепление имиджа бренда, участие в специализированных выставках и получение приоритетной поддержки от правительства Самарской области. 
На сегодняшний день уже 464 предприятия гордятся правом использования этого знака, а общее количество наименований товаров, маркированных региональным брендом, превысило 4000 единиц.
«Растущее число участников проекта говорит об уверенности местных производителей в качестве своей продукции и их заинтересованности в продвижении на рынке. Наша задача – создать благоприятные условия для развития самарского бизнеса. Брендирование символикой проекта позволяет получить льготные условия для участия в ярмарках, продвигать товары на интернет-ресурсах проекта, а также получать содействие в участии в крупных выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных», – подчеркивает Денис Гурков.
Напоминаем, что заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru

 

Фото:   минпромторг СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
08 мая 2026, 19:40
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары. Общество
2
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
08 мая 2026, 19:35
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026». Общество
26
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
08 мая 2026, 19:23
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны.  Общество
64
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая 2026  19:12
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
163
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
281
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
353
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
525
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
685
Весь список