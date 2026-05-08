СОУНБ: финалисты конкурса «Голоса фронта» прочитали стихотворения со сцены библиотеки

227
7 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялся финал конкурса художественного чтения «Голоса фронта». Лучшие участники со всех концов Самарской области выступили на сцене перед зрителями и членами жюри.

Финал прошёл в формате двух отделений. В первом выступили самые юные участники, от 4 до 14 лет, во втором – старшие, от 15 лет и выше. Всего из более 250 заявок отобрали 79 лучших чтецов, 40 из них стали победителями конкурса, получили дипломы и памятные призы.

«Здорово, что у вас такие открытые души, светлые чистые сердца. Важнее всего то, что мы все здесь собрались, увидели то, что отозвалось вашему сердцу в тексте, который вы решили прочитать. Это самое ценное, вы услышали себя, услышали других, а мы услышали вас», – обратилась к финалистам член жюри, актриса и режиссёр самарского театра «Город», педагог по сценической речи, ораторскому искусству и актёрскому мастерству Анна Корабель.

Отдельно члены жюри отметили то, как участники прониклись выбранными стихотворениями, пропустили их через себя и добавили личного отношения в проникновенные строки. Некоторые исполнения не смогли оставить равнодушным никого из присутствующих.

«День Победы – это праздник, который у нас в крови. И я рада тому, что дети понимают то, о чём они читают, как они вникают в текст, как чувствуют. Это дорогого стоит. Каждый раз я участвую в качестве члена жюри этого конкурса с таким удовольствием, с таким трепетом жду, чтобы услышать что-то новое, и каждый раз искренне удивляюсь», – поделилась член жюри, педагог по сценической речи, ораторскому искусству и актёрскому мастерству, актриса самарского театра «Город» Ольга Писарева.

Заявку на участие в конкурсе «Голоса фронта» мог отправить любой желающий в течение двух месяцев. Для этого было необходимо прочитать на видео стихотворение на тему Великой Отечественной войны или Специальной военной операции. Чаще всего участники выбирали произведения Александра Твардовского, Константина Симонова, Арсения Тарковского, Эдуарда Асадова, Роберта Рождественского и Юлии Друниной.

Межрегиональный конкурс художественного чтения «Голоса фронта» проводится СОУНБ в партнёрстве с Самарским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Самарской областной писательской организацией, самарским театром «Город» и театром юного зрителя «СамАрт».

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

