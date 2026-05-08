Самарские транспортные предприятия встречают День Победы

Ко Дню Победы на центральной аллее городского депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары открыли «Стену памяти». Она посвящена сотрудникам предприятия, которые с 1941 по 1945 году ушли на фронт Великой Отечественной войны, а также работали в тылу, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение на территории города.



«Сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления сделали большой вклад в общую Победу. Многие мужчины ушли на фронт, с оружием в руках защищали нашу Родину, были шоферами. Здесь, в тылу, трамваи использовались для перевозки раненых с железнодорожного вокзала в госпитали, доставляли рабочих на заводы. По грузовым веткам на предприятия привозили военные грузы и оборудование. Мастерские ТТУ в то время были перепрофилированы для нужд фронта и производили военную продукцию – снаряды и боеголовки для «Катюш». Это все – история нашего предприятия, которую мы хотим сохранить для молодых сотрудников и для жителей города», - сказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров.



Всего на Стене памяти разместили 66 фотографий фронтовиков и тружеников тыла – в течение нескольких месяцев сотрудники ТТУ и жители Самары делились материалами и рассказами о своих родных и коллегах. Участники торжественной церемонии открытия также возложили цветы к мемориалу в память о работниках предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Перевозчик «Самара Авто Газ» с 8 мая на один из самых протяженных маршрутов - № 67 (Северное шоссе - Железнодорожный вокзал) вывел автобус Победы. В нем размещены портреты участников Великой Отечественной войны, рассказы об их героических подвигах и других фактах биографии. Автобус Победы будет курсировать по маршрутной сети до конца мая. Также в акции принимают участие экипажи предприятия – водители и кондукторы, которые сами украсили автобусы, выходящие в рейсы.





Фото: пресс-служба администрации Самары