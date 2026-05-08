Самарские транспортные предприятия встречают День Победы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские транспортные предприятия встречают День Победы

219
Перевозчик «Самара Авто Газ» с 8 мая на один из самых протяженных маршрутов - № 67 (Северное шоссе - Железнодорожный вокзал) вывел автобус Победы.

Ко Дню Победы на центральной аллее городского депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары открыли «Стену памяти». Она посвящена сотрудникам предприятия, которые с 1941 по 1945 году ушли на фронт Великой Отечественной войны, а также работали в тылу, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение на территории города.
 
«Сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления сделали большой вклад в общую Победу. Многие мужчины ушли на фронт, с оружием в руках защищали нашу Родину, были шоферами. Здесь, в тылу, трамваи использовались для перевозки раненых с железнодорожного вокзала в госпитали, доставляли рабочих на заводы. По грузовым веткам на предприятия привозили военные грузы и оборудование. Мастерские ТТУ в то время были перепрофилированы для нужд фронта и производили военную продукцию – снаряды и боеголовки для «Катюш». Это все – история нашего предприятия, которую мы хотим сохранить для молодых сотрудников и для жителей города», - сказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров.
 
Всего на Стене памяти разместили 66 фотографий фронтовиков и тружеников тыла – в течение нескольких месяцев сотрудники ТТУ и жители Самары делились материалами и рассказами о своих родных и коллегах. Участники торжественной церемонии открытия также возложили цветы к мемориалу в память о работниках предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны.
 
Перевозчик «Самара Авто Газ» с 8 мая на один из самых протяженных маршрутов - № 67 (Северное шоссе - Железнодорожный вокзал) вывел автобус Победы. В нем размещены портреты участников Великой Отечественной войны, рассказы об их героических подвигах и других фактах биографии. Автобус Победы будет курсировать по маршрутной сети до конца мая. Также в акции принимают участие экипажи предприятия – водители и кондукторы, которые сами украсили автобусы, выходящие в рейсы.
 
 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
08 мая 2026, 19:40
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары. Общество
4
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
08 мая 2026, 19:35
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026». Общество
29
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
08 мая 2026, 19:23
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны.  Общество
66
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая 2026  19:12
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
163
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
281
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
353
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
525
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
685
Весь список