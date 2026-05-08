На площади Славы в Самаре работают тематические площадки

Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
На площади Славы в Самаре работают тематические площадки

243
В Самаре на площади Славы работают тематические площадки в честь 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Более 500 экспонатов, включая уникальные находки из экспедиций и архивные документы, представили активисты Самарского регионального отделения ООД «Поисковое движение России». Выставка приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она работает с 7 по 11 мая с 10 утра до 18 часов вечера на площади Славы в Самаре.
На выставке представлены Всероссийские проекты «Без срока давности», «Вахта Памяти», «Небо Родины», а также областной патриотический проект «И потому в веках живут они...». Жители и гости областной столицы смогут познакомиться с артефактами времен Великой Отечественной войны, личными вещи бойцов РККА, а также фрагментами современного стрелкового, минометного и ракетно-артиллерийского вооружения, используемого на фронтах специальной военной операции.
В рамках выставки представлены результаты недавней межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Орловский фронт», в ходе которой самарскими поисковиками были подняты останки 3 бойцов РККА. Кроме того, на площадке работает общественная приемная по проекту «Судьба Солдата». Каждый желающий может подать заявление на архивный поиск, чтобы узнать подробности фронтового пути своего родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.
Также все желающие смогут оказать помощь защитникам Отечества. Волонтерская группа «Покров_63» развернула на площади Славы площадку по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Активисты общественного движения помогут освоить технику плетения сетей и принять непосредственное участие в их сборке. Специальная подготовка не требуется: все материалы, инструменты и инструктаж предоставляются на месте.
«Каждая сплетенная маскировочная сеть, каждая свеча и связанная пара носков – это не просто вещь, а реальная защита и тепло для наших ребят на передовой. Мы убеждены: когда тыл и фронт действуют как единое целое, результат умножается. Так было и в годы Великой Отечественной войны, актуально это и сегодня. Приходите сами, зовите друзей и коллег. Даже час вашего времени станет важным вкладом в общее дело», – отмечают координаторы группы «Покров_63».
Каждый житель, помимо прочего, может написать теплые слова поддержки военнослужащим в зоне специальной военной операции. Акция приурочена к празднованию Дня Победы и наполнена особым смыслом: открытки, подписанные в дни памяти о подвиге поколения победителей, станут живым мостом между героями прошлого и защитниками настоящего.
«Девятое мая – это не просто дата в календаре. Это день, когда мы особенно остро чувствуем связь поколений и цену мира. Сегодня наши бойцы продолжают дело своих дедов и прадедов, защищая страну. Написать открытку в преддверии Дня Победы на площади Славы – значит сказать им: «Мы помним подвиг наших предков и искренне верим в вашу Победу». Для солдат на передовой такое письмо часто важнее многих вещей: оно согревает, напоминает о доме и дает уверенность, что дом и тыл с ними», – отмечают организаторы акции.
С 10:00 до 18:00 работает мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Специалисты предоставят всем желающим подробные консультации об условиях прохождения службы, мерах государственной поддержки военнослужащих и членов их семей, а также окажут практическую помощь в оформлении документов тем, кто примет решение заключить контракт.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

