На площади Славы в Самаре работают тематические площадки

Более 500 экспонатов, включая уникальные находки из экспедиций и архивные документы, представили активисты Самарского регионального отделения ООД «Поисковое движение России». Выставка приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она работает с 7 по 11 мая с 10 утра до 18 часов вечера на площади Славы в Самаре.

На выставке представлены Всероссийские проекты «Без срока давности», «Вахта Памяти», «Небо Родины», а также областной патриотический проект «И потому в веках живут они...». Жители и гости областной столицы смогут познакомиться с артефактами времен Великой Отечественной войны, личными вещи бойцов РККА, а также фрагментами современного стрелкового, минометного и ракетно-артиллерийского вооружения, используемого на фронтах специальной военной операции.

В рамках выставки представлены результаты недавней межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Орловский фронт», в ходе которой самарскими поисковиками были подняты останки 3 бойцов РККА. Кроме того, на площадке работает общественная приемная по проекту «Судьба Солдата». Каждый желающий может подать заявление на архивный поиск, чтобы узнать подробности фронтового пути своего родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.

Также все желающие смогут оказать помощь защитникам Отечества. Волонтерская группа «Покров_63» развернула на площади Славы площадку по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Активисты общественного движения помогут освоить технику плетения сетей и принять непосредственное участие в их сборке. Специальная подготовка не требуется: все материалы, инструменты и инструктаж предоставляются на месте.

«Каждая сплетенная маскировочная сеть, каждая свеча и связанная пара носков – это не просто вещь, а реальная защита и тепло для наших ребят на передовой. Мы убеждены: когда тыл и фронт действуют как единое целое, результат умножается. Так было и в годы Великой Отечественной войны, актуально это и сегодня. Приходите сами, зовите друзей и коллег. Даже час вашего времени станет важным вкладом в общее дело», – отмечают координаторы группы «Покров_63».

Каждый житель, помимо прочего, может написать теплые слова поддержки военнослужащим в зоне специальной военной операции. Акция приурочена к празднованию Дня Победы и наполнена особым смыслом: открытки, подписанные в дни памяти о подвиге поколения победителей, станут живым мостом между героями прошлого и защитниками настоящего.

«Девятое мая – это не просто дата в календаре. Это день, когда мы особенно остро чувствуем связь поколений и цену мира. Сегодня наши бойцы продолжают дело своих дедов и прадедов, защищая страну. Написать открытку в преддверии Дня Победы на площади Славы – значит сказать им: «Мы помним подвиг наших предков и искренне верим в вашу Победу». Для солдат на передовой такое письмо часто важнее многих вещей: оно согревает, напоминает о доме и дает уверенность, что дом и тыл с ними», – отмечают организаторы акции.

С 10:00 до 18:00 работает мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Специалисты предоставят всем желающим подробные консультации об условиях прохождения службы, мерах государственной поддержки военнослужащих и членов их семей, а также окажут практическую помощь в оформлении документов тем, кто примет решение заключить контракт.

