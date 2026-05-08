САТОБ представил оперу «Сказки Гофмана» членам жюри Премии и Фестиваля  «Золотая Маска»

7 мая Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил оперу Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» членам жюри Премии и Фестиваля «Золотая Маска» сезона 2024-2025. Спектакль прошёл под управлением Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижёра театра.

После показа Иван Ожогин, член жюри фестиваля «Золотая Маска», солист российских мюзиклов, лауреат премии «Золотая Маска» поздравил со сцены коллектив и вручил Евгению Хохлову памятный знак номинанта.

Опера «Сказки Гофмана» — это третий спектакль-номинант 2024-2025 сезона на самую престижную театральную премию страны. Два спектакля — балет-феерию «Щелкунчик» П. Чайковского и программу «Балеты Императорского двора»: фантастический балет «Роман Бутона розы» Р. Дриго и аллегорический балет «Времена года» А. Глазунова, театр представил членам жюри премии в марте на Новой сцене Большого театра.

Подведение итогов и награждение лауреатов состоится 20 июня в Омске.

Фестиваль «Золотая маска» (https://goldenmask.stdrf.ru/) проходит при поддержке Министерства культуры России, Департамента культуры города Москвы, Президентского фонд культурных инициатив, генеральный спонсор – Сбер.

