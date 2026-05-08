В Самарской областной научной библиотеке пройдёт встреча памяти писателя Семёна Табачникова

14 мая в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча, посвящённая открытию мемориальной доски Семёну Михайловичу Табачникову. Родственники, друзья и коллеги писателя поделятся с гостями воспоминаниями о нём и прочтут отрывки из произведений.

Творческая встреча совместно с Самарской областной писательской организацией продолжит программу торжественного открытия мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, Заслуженному работнику культуры, члену Союза писателей СССР и РФ С.М. Табачникову на улице Полевой, дом 86. В память о Семёне Михайловиче прозвучат песни и стихи, а сын писателя, Михаил Семёнович Табачников, расскажет интересные факты из биографии отца.

Семён Михайлович Табачников – автор 20-ти книг общим тиражом около 1 000 000 экземпляров, преимущественно документально-художественной прозы, пьес и так далее.

14 мая 2026 года в 12:00, музей книги (1 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ