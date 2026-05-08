Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений
У половины россиян кошки контролируют уборку лотка, у трети — будят в пять утра
Контролируют уборку лотка, будят в 5 утра и сбрасывают вещи со стола – так большинство кошек «дрессируют» своих хозяев. Об этом говорится в исследовании производителя натуральных кормов SUPERPET, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего коты пристально наблюдают за уборкой лотка, «приучая» хозяев к идеальной чистоте – об этом рассказали 45% владельцев.

«Питомцы очень трепетно относятся к своему лотку, поскольку он содержит много их запахов и является важным ресурсом. И кошкам важно контролировать его и всё, что с ним происходит. Это не просто чистоплотность, а способ держать свою территорию под контролем», – объяснила зоопсихолог компании Оксана Ершова.

На втором месте подъем в 5 утра. Обычно причиной к пробуждению служит желание кошек позавтракать либо сходить в лоток, который пора почистить. Этим поделились 37% участников опроса.

«Кошки – сумеречные животные, их биологические часы настроены на активность на рассвете и закате. Именно в это время они охотятся. Хозяев они будят чаще всего, потому что хотят получить внимание», – пояснила зоопсихолог.

Сбрасывают вещи со стола, чтобы приучить хозяев к порядку, 22% кошек. Еще 21% питомцев точат когти, где захотят – так они тренируют владельцев, что когтеточка везде, где они посчитают нужным. Столько же респондентов рассказали, что кошки ложатся на рабочий стол и клавиатуру.

«Трогать лапкой небольшие предметы, двигать их и наблюдать за падением – очень занятное дело для кошки. Часто кошки таким образом развлекают себя сами, если у них мало направленной игры.

Когти точат для того, чтобы снять напряжение, пометить свою территорию и поухаживать за «оружием». В природе кошки не выбирают для этой цели какое-то одно дерево, а пользуются множеством подходящих мест, расположенных на территории обитания. Поэтому дома им тоже необходимо несколько когтеточек для реализации природного поведения.

Когда же вы сосредоточены на работе, а кошка хочет пообщаться, то ложится прямо перед вашими глазами. Как охотник, кошка знает, что внимание направлено туда, куда направлен взгляд. И чтобы вы точно не обделили ее контактом, она ложится прямо на документы, книгу или тёплый ноутбук», – сказала Ершова.

Еще 17% кошек требуют обед по расписанию – неподвижно сверлят взглядом то миску, то хозяина. Если он не выполняет это или любое другое желание мгновенно, кусают за ногу или ударяют лапой 13% питомцев.

«Сидя перед миской, кошка сообщает, что не против поесть. Если вы не реагируете, она пытается привлечь внимание, перенося пристальный взгляд на вас.
Если это игнорируется, кошка кусает за ногу или бьет лапой – посылает вам более ощутимый сигнал. И когда еда появляется в миске после этих действий, она обучается повторять их, потому что они эффективны и дают желаемый результат», — заключила зоопсихолог.

