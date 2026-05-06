Врач рассказала о связи биологического возраста с образом жизни

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен рассказала о связи биологического возраста с образом жизни, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в среду, 6 мая, специалист отметила, что хронологический возраст — это лишь количество прожитых лет, тогда как биологический отражает реальное состояние организма и степень износа клеток и органов.

Она отметила, что наиболее точным способом оценки считаются эпигенетические часы — анализ метилирования ДНК, однако существуют и более простые тесты по крови или слюне. По ее словам, такие измерения позволяют понять, насколько эффективно работают изменения образа жизни.

Специалист подчеркнула, что начинать заботиться о здоровье никогда не поздно: даже в пожилом возрасте можно наращивать мышечную массу, улучшать когнитивные функции и снижать риски заболеваний. Она добавила, что биологический возраст не является приговором, а изменения привычек, например отказ от курения, могут заметно улучшить состояние организма даже спустя годы.