В Кинеле женщина обвиняется в даче взятки и мошенничестве при получении страховых выплат

По версии следствия, в 2019 году фигурантка через посредника передала сотруднику бюро медико-социальной экспертизы денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 500 тысяч рублей за установление инвалидности, не имея на то законных оснований.



На основании подложных документов обвиняемой была установлена группа инвалидности и назначена страховая пенсия. За период с 2019 года по 2024 год фигурантка незаконно получила денежные средства на сумму более 970 тысяч рублей.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Уголовные дела в отношении взяткополучателя и посредника выделены в отдельное производство, предварительное расследование по ним продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.