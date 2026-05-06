В Кинеле женщина обвиняется в даче взятки и мошенничестве при получении страховых выплат

Наталии Андреевне Щипановой, участнику Великой Отечественной войны в прошлом году исполнилось 100 лет. После окончания 9 класса, ей исполнилось 18 лет, и в 1944 году ее призвали на войну.
В преддверии Дня Победы Ирина Калягина поздравила ветерана Великой Отечественной войны 
В отделе редких книг СОУНБ вы увидите финальную выставку, завершающую цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве». Собраны работы мастеров, которые перевели древний текст на язык образов
СОУНБ: финальная выставка, завершающая цикл экспозиций о «Слове о полку Игореве»
7 мая на железнодорожном вокзале Самары состоится праздничное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Завтра из Самары до Курумоча запустят музыкальный рейс в честь Дня Победы 
Врач-гериатр Сызранской центральной городской и районной больницы Динара Гришина рассказала, как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок
Врач-гериатр: как организовать физическую активность без риска травм и перегрузок в пожилом возрасте: 
Супруги Анна и Дмитрий Зольниковы в прошлом году с трехлетней дочкой переехали в Сызрань, выбрав ее в качестве места для профессионального и семейного развития.
Семья врачей из Нижегородской области переехала в Сызрань благодаря региональной поддержке
Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны.
Вячеслав Федорищев навестил в больнице Середавина самарца, получившего травмы при атаки БПЛА 23 апреля
На официальных городских пляжах Самары стартовал второй этап уборки после снижения уровня паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к работам на участках, освободившихся от подтопления.
Стартовал второй этап очистки самарских пляжей
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
В Кинеле женщина обвиняется в даче взятки и мошенничестве при получении страховых выплат

С 2019 года по 2024 год жительница Кинеля незаконно получила более 970 тысяч рублей за несуществующую инвалидность.

По версии следствия, в 2019 году фигурантка через посредника передала сотруднику бюро медико-социальной экспертизы денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 500 тысяч рублей за установление инвалидности, не имея на то законных оснований.

На основании подложных документов обвиняемой была установлена группа инвалидности и назначена страховая пенсия. За период с 2019 года по 2024 год фигурантка незаконно получила денежные средства на сумму более 970 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении взяткополучателя и посредника выделены в отдельное производство, предварительное расследование по ним продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
