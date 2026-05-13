В Самарской области ищут перевозчика на три речных маршрута

В Самарской области ищут перевозчика пассажиров скоростными судами на подводных крыльях. Начальная цена контракта составляет более 99 миллионов рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

«Скорость хода судна должна составлять 30 км/ч и более. В нем должно быть не менее 45 посадочных мест. В навигационный период 2026 года суда должны будут совершить 696 рейсов от Речного вокзала до Ширяево, 156 рейсов от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и 364 рейса от Речного вокзала до Винновки (Монастырь)», – указано в техническом задании.

Перевозчик должен будет приступить к оказанию услуг 1 июня и осуществлять их до 30 августа 2026 года. Прием заявок прекратят 14 мая, а итоги конкурса подведут 18 мая, пишет Самара-КП.