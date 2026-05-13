Самарский хлебозавод останавливал производство впервые за 70 лет

Самарский хлебозавод № 5 приостановил производство впервые за 70 лет. На предприятии рассказали, в чем причина.

Оказалось, что хлебозавод, работавший круглосуточно без выходных, сделал исключение в честь своего 70-летия. Остановка продлилась всего два часа — за это время сотрудники успели принять участие в праздничном концерте. Мероприятие организовали прямо на территории завода, на площадке рядом с бункерами для муки.

Концерт прошел под лозунгом «70 лет миксуем хиты и классику». Организаторы пояснили, что эта фраза относится не только к музыкальной программе, но и к богатому ассортименту продукции, который хлебозавод выпускает уже много десятилетий. В программе прозвучали советские и российские шлягеры разных лет.

После завершения праздника производство вернулось в обычный режим, пишет Самарская газета.